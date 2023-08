Test della personalità per capire chi hai davanti: devi porre solo una domanda secondo TikTok, ecco quale

TikTok è ormai il social che detta le tendenze in fatto di moda, make up, pulizie domestiche e non da ultimo anche in materia di psicologia spiccia. Scordati lunghi e elaborati test della personalità o astrusi tentativi di interpretare gesti o posizioni del corpo per comprendere il carattere di qualsivoglia individuo.

Secondo un TikTok basterebbe un semplice quesito diventato virale per comprendere chi abbiamo davanti. Scopriamolo di seguito.

Quanto potrebbe essere interessante conoscere le persone ponendo una semplice domanda? Nuovo collega di lavoro o semplicemente il vicino di ombrellone, il ragazzo o la ragazza che hai conosciuto in spiaggia oppure qualcuno con cui devi chiudere un affare: non importa il soggetto a cui si ponga la domanda perché la risposta istintiva ti farà capire molto di chi hai di fronte. Ovviamente non c’è alcuna pretesa scientifica ma potrebbe essere un modo divertente, quando sei in vacanze per comprendere il carattere delle nuove conoscenze.

Test della personalità per capire chi hai davanti: ecco il test della foresta pluviale

Cos’è veramente importante per chi abbiamo davanti? Cosa apprezzare di più nella vita? Invita il tuo interlocutore a rispondere d’impulso, senza pensarci troppo. Dovrai spiegargli questa situazione: “per tornare a casa devi assolutamente attraversare una foresta pluviale. Nel tuo viaggio hai portato con te fino ad ora 4 animali, un cavallo, una mucca, un leone ed una scimmia. Purtroppo per sopravvivere nella foresta dovrai scegliere di rimanere solo con un animale. In base all’animale scelto potrai capire cosa sia veramente essenziale per chi effettua il test.

Se l’animale salvato è il cavallo

Chi sceglie di salvare il cavallo e portare con sé questo quadrupede è sicuramente una persona che mette al primo posto il lavoro duro. Si tratta di una persona estremamente leale e non ti pugnalerà mai alle spalle. Inoltre la fedeltà è un valore imprescindibile per il tuo interlocutore. Proprio come il cavallo, però, può imbizzarrirsi e diventare irrequieto all’improvviso.

Se si sceglie di salvare il leone

Chi sceglie di portare fuori dalla foresta pluviale il leone, ha i tipici tratti del difensore dei deboli. Sappi che questa persona è pronta ad offrirti protezione e mette al primo posto il benessere altrui. Talvolta può finire per essere avvocato delle cause perse ma si batte affinché i propri cari siano sempre protetti.

Se l’animale salvato è la mucca

Chi è uscito dalla foresta pluviale con la mucca allora è una persona che al primo posto mette i soldi. Si tratta di una personalità molto parsimoniosa se non addirittura un po’ tirchia. Di sicuro in questo momento della sua vita, il tuo interlocutore reputa molto importante le entrate economiche o le proprie finanze.

La scimmia è l’animale salvato

Nel caso qualcuno scegliesse di portare con sé all’uscita della foresta pluviale la scimmia, allora l’amicizia è il suo valore cardine. Secondo la tiktoker Felecia che creato il test, colui che ha salvato la scimmia o è una persona con pochi amici oppure con molti amici ed in ogni caso apprezza l’amicizia più di qualsiasi altra cosa.

Ecco un divertente test della personalità per capire chi hai davanti.

Lettura consigliata

Antipasto al bicchiere con melone senza cottura: fai invidia a tutti gli amici