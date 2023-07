A spasso per i laghi ed i borghi del Trentino Alto Adige lontani dal turismo di massa

Conosci le montagne del Trentino Alto Adige e sei alla ricerca di luoghi inediti da esplorare? Ecco 3 splendide località con laghetti blu dove rilassarsi e godersi il panorama.

Le strutture alberghiere stanno registrando il tutto esaurito e le autostrade colme di auto per l’esodo estivo ne sono la conferma. Per tutti coloro che vogliono trovare luoghi incantati dove non ci sono code o piccole folle di chiassosi turisti ecco 3 mete da scoprire.

A spasso per i laghi ed i borghi del Trentino Alto Adige: il Lago della Mutta

Il nome completo di questo bacino d’acqua limpidissimo è Lago di San Valentino alla Mutta ma è più conosciuto come Lago della Mutta. Lo specchio d’acqua si trova nel borgo di Curon in Val Venosta. Non va confuso con l’altro lago dello stesso comune, celebre per il campanile sommerso, ossia il Lago di Resia. Il Lago della Mutta si trova più a Sud ed è decisamente più piccolo ma si tratta di una piccola perla da scoprire. Nelle sue acque si riflettono le montagne dell’Ortles Cevedale. Si può percorrere il giro del lago a piedi od in bicicletta. È un percorso agevole tranne una breve ripida discesa nell’ultimo tratto. Lungo tutto il sentiero sono presenti panche per prendere il sole o mangiare al sacco. Una brezza leggera soffia sempre sul lago e rende gradevoli anche le giornate più afose. In questo periodo con i meli in fiore, l’intera Valle assume un aspetto fiabesco.

Sembra la Sardegna ma è un lago di montagna

Altro scenario spettacolare che molti non conoscono è il Lago di Nembia. Si trova nel comune di San Lorenzo in Banale, ai piedi delle famose montagna dell’Adamello Brenta. Anche in questo caso il Lago di Nembia è una meta per veri amanti della montagna e si trova a circa un chilometro dal frequentatissimo Lago di Molveno. Oltre ad essere apprezzato per la pesca dei salmerini, il Lago di Nembia, grazie alla collaborazione con il WWF, è diventato un’oasi naturalistica con un percorso didattico di circa 3 km, agevole da praticare anche per i più piccoli. Divertenti da percorrere le passerelle in legno sul lago. Quando si è in zona non si può non assaggiare la tipica ciuiga, un insaccato locale davvero invitante.

Lago Rodella sopra Bressanone

Il Lago Rodella è un lago che si trova ad un’altitudine importante di 2.284 m, nel borgo di Velturno. Questo laghetto è godibile durante la bella stagione e può essere il punto di partenza per altre escursioni. Gli esperti camminatori possono intraprendere un percorso ad anello della durata di circa 6 ore che porta ai laghetti ghiacciati. Il lago Rodella si raggiunge partendo da Velturno seguendo le indicazioni Lazfons fino a maso Kühhof dove si parcheggia l’auto. Si segue il sentiero per Brugger Schupfe, che dapprima attraversa un tratto di bosco di larici e poi distese di parti in fiore. L’ultimo tratto prevede una breve salita fino al Lago Rodella. Se si vuole approfittare di una sosta gourmet, il giovedì al Rifugio Rodella, poco distante dal lago, vengono serviti tutto il giorno canederli per ogni gusto. Scendendo nel borgo di Velturno si può visitare il piccolo Castello omonimo ed il museo locale.

Ecco 3 luoghi spettacolari per andare a spasso per i laghi ed i borghi del Trentino Alto Adige.

Lettura consigliata

Non usare mai l’aceto per queste superfici perché potresti rovinarle per sempre