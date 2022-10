Invece di smaltire le bustine di silica gel possiamo riutilizzarle così

Ogni qualvolta compriamo un paio di scarpe, ci capita di imbatterci in quelle piccole bustine, che sembrano contenere delle piccole palline solide. Ebbene, quelle palline sono il cosiddetto silica gel, ovvero gel di silice. A cosa serve esattamente? Il suo obiettivo principale è quello di assorbire l’umidità e viene messo nelle scatole delle scarpe proprio per evitare che queste si deteriorino a causa di quest’ultima. Tuttavia, invece di buttarle e smaltirle, potremmo farne tesoro, perché tornano utili in molti altri contesti. Scopriamo come riutilizzarle.

A cosa serve il silica gel

Come accennato, le bustine di silica gel sono ottime contro l’umidità e di conseguenza anche contro i cattivi odori che ne derivano. Per questo invece di buttarle, potremmo posizionarle all’interno della scarpiera, o addirittura nel cesto della biancheria sporca, per rimuovere quello sgradevole odore di umido proveniente dagli asciugamani. Ottime anche per preservare foto antiche e documenti importanti. Possiamo usare il silica gel anche per le foto appese al muro. Ci basterà posizionare una bustina sul retro, per evitare che il tempo deteriori i nostri preziosi ricordi.

Invece di smaltire le bustine di silica gel, ricicliamole così

Sempre a proposito di umidità, dovremmo provare a usare le bustine di silica gel anche in macchina. Spesso, quando piove, risulta difficile riuscire a disappannare i vetri in tempi brevi. Posizionando le bustine di silica gel sul cruscotto, riusciremo a rimediare a questo inconveniente. Ottime infatti anche per asciugare l’ombrello. Quando piove, può capitare di dover rimettere l’ombrello nella borsa. Metterlo in un sacchetto con all’interno le bustine di gel di silice aiuterà a velocizzare i processo di asciugatura dell’ombrello, così non correremo il rischio di ritrovarci la borsa zuppa. Se ancora non ci bastasse, esistono altri due modi sorprendenti per riutilizzare le bustine di silica gel. Possiamo metterle nel borsone della palestra, per evitare che i cattivi odori si disperdano, oppure possiamo farle diventare alleati del nostro smartphone.

Cosa fare con questo materiale

A molti di noi sarà successo di far cadere il telefono in acqua, che fosse nel wc, in una pozzanghera o in piscina, è un incidente alquanto spiacevole. Ebbene, con le bustine di silica gel possiamo asciugare il nostro telefono ed evitare danni irreparabili. Per prima cosa, dovremo rimuovere la sim card e la batteria e conservare tutti i pezzi del telefono in una scatola piena di sacchetti di silica gel per almeno 48 ore. In questo modo lo smartphone tornerà a funzionare come prima. Ora che siamo a conoscenza di questi trucchi fenomenali, invece di smaltire le bustine di silica gel, potremo riciclarle in mille altre occasioni. Forse non potremo usarle per lucidare l’acciaio opaco della cucina, ma potremo gridare a gran voce “vade retro umidità!”.

