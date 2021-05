Il pollice verde si sa è una dannazione per tutti, bisognerebbe studiare un’enciclopedia botanica per poter essere preparati. Riuscire a fare sopravvivere per anni una pianta, un rampicante, una siepe è davvero impegnativo.

Ma chi ha un giardino o un terrazzo prima o poi deve fare i conti con le fasi vitali delle piante e spesso con l’arte dell’improvvisazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Le piogge di questo periodo hanno favorito la crescita ostinata in ogni angolo di ogni tipo di vegetale.

Per avere un aspetto gradevole e sano, vedremo quando è opportuno potare i cespugli e le siepi in giardino e nei vasi senza distruggerli per farli crescere rigogliosi.

Come e quando

Potare ha scopo ornamentale e di crescita, serve per togliere vecchi rami e favorirne di nuovi, a dare una forma graziosa e geometrica. Perché le siepi fungono spesso da separé tra diversi ambienti, o come divisorio che oscura l’interno di un giardino.

Le piante sempreverdi possono essere potate tutto l’anno. Poi, ogni altra tipologia varia il periodo, molte hanno bisogno di essere sistemate in primavera e in estate. Bisogna usare gli strumenti adatti e ben puliti per effettuare una potatura perfetta e sicura.

Per ottenere un effetto simmetrico e più preciso, si dovrebbero mettere due bastoni all’estremità della siepe con un cordoncino orizzontale, che farà da riferimento alla potatura. Cosicché le cesoie seguiranno la linea e non si farà un taglio storto.

Stessa tecnica si usa per le pareti dalle siepi, posizionando il filo in verticale e procedendo a tagliare dal basso verso l’alto.

Estirpare le erbacce

Per fare crescere senza stress le piante è necessario, con un po’ di pazienza, togliere le malerbe a fondo dalla radice. Per scoraggiare la crescita di infestanti, ricoprire il terreno con elementi naturali come pietre, segatura, paglia, foglie secche.

Se non si conosce la specie, informarsi bene quando è opportuno potare i cespugli e le siepi in giardino e nei vasi senza distruggerli per farli crescere rigogliosi.

Approfondimento

I 3 comuni errori di potatura da non commettere per far crescere le nostre rose rigogliose