Strabilianti per il dessert di Natale e Capodanno questi tortini con un ripieno goloso

Solitamente, quando si pensa al menù delle festività natalizie non si da molto peso al dolce. I dolci tradizionali, infatti, fanno da padrone durante queste giornate. Ma servire un dessert goloso e invitante non può che fare felici tutti gli ospiti, anche i meno golosi. Vediamo come realizzare questi meravigliosi tortini dal ripieno super goloso.

Quando si parla di feste di Natale i dolci a cui si pensa sono senza dubbio panettoni e torroni. Ma perché non stupire gli ospiti con un piccolo dessert irresistibile sia alla vista che al palato? E questi tortini morbidi non tradiranno minimamente le aspettativa visto che risulteranno strabilianti per il dessert di Natale e Capodanno. Non richiedono una lunga preparazione e risulteranno golosi e invitanti anche per i palati più pretenziosi.

Ecco gli ingredienti per la preparazione

I deliziosi tortini sono realizzati con la tecnica del “vasetto” ovvero utilizzando come metro di misura per gli ingredienti quello del vasetto di yogurt vuoto.

Servono:

1 vasetto di yogurt alla vaniglia (o alla frutta);

alla vaniglia (o alla frutta); 3 uova ;

; 2 vasetti di zucchero ;

; 3 vasetti di farina ;

; 1 vasetto di olio di semi ;

; 1 bustina di lievito per dolci ;

; limone grattugiato quanto basta.

Una volta pronti i tortini andranno riempiti con un golosissimo ripieno. Per la farcitura occorreranno un barattolo di crema spalmabile alle nocciole e di panna montata.

Tortini farciti morbidissimi, come realizzano?

Dovremo aggiungere gli ingredienti uno per uno iniziando dallo yogurt, lo zucchero e le uova. Dopo averli lavorati con la frusta o con lo sbattitore elettrico, si otterrà un composto spumoso. A questo punto aggiungere la farina setacciata e l’olio di semi. Solo in ultimo aggiungeremo il lievito per dolci e il limone grattugiato per profumare l’impasto.

Il composto andrà, poi, diviso in pirottini per muffin che andranno riempiti solo a metà. Il tutto si dovrà cuocere in forno a 170°C per 20 minuti.

Strabilianti per il dessert di Natale e Capodanno i tortini farciti

Questi tortini si preparano in pochissimo tempo.

Per la farcitura dovremo svuotarli leggermente e riempirli con un cucchiaio di crema di nocciole e un po’ di panna. Con ingredienti genuini e con 20 minuti in forno si riuscirà a realizzare il dessert perfetto per grandi e piccini. Adattissimo per chi ha tanti invitati visto che raddoppiando le dosi si possono ottenere molti più tortini.

Con le stesse dosi indicate, inoltre, si può realizzare anche un morbido ciambellone senza farcitura. E variando il gusto dello yogurt a piacimento si avrà il retrogusto di frutta scelto. Un piccolo vezzo per rendere sia i tortini che il ciambellone sempre diversi, ogni volta che si realizzano.