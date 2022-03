Insalate, pasta e riso freddi, alimenti semplici per pranzi leggeri e veloci. L’estate è ancora lontana, tuttavia in molti già ci pensano. Olio e limone sono i condimenti che da sempre vanno per la maggiore, con il sale a fare da sfondo insieme al pepe. Tuttavia, gli amanti delle spezie, da sempre, possono insaporire questi piatti come meglio credono, a seconda dei propri gusti. Chi preferisce il timo, chi la maggiorana, chi l’origano, che il profumatissimo basilico, chi la salvia. Orti e balconi saranno adornati da queste piante che, in gergo, vengono chiamate odori.

Chi ama le differenti cucine etniche sa che molte di queste si basano su spezie e simili. In particolar modo quella della penisola araba, ma non solo. Mentre Cina e Giappone e Asia in generale sono più per le salse, in Arabia e in gran parte dell’Africa settentrionale sono le erbe a farla da padrone.

La ricetta che proponiamo oggi arriva proprio dal Medio Oriente. Si tratta di una miscela di spezie che può essere utilizzata per insaporire varie pietanze. Siano essi primi piatti o secondi, carne o pesce. Stiamo parlando dello zaatar, un condimento che potrebbe davvero spopolare nei prossimi mesi.

Pronta in meno di 5 minuti questa sensazionale miscela di spezie con cui condire primi e secondi piatti in primavera ed estate

Per prepararlo, seconda la tradizione antica mediorientale, sono necessarie le seguenti erbe:

5 cucchiai di semi di sesamo;

2 cucchiai di timo essiccato;

3 cucchiaini di sale integrale;

1 cucchiaio di maggiorana secca;

1 cucchiaino di semi di finocchio;

2 cucchiai di origano;

1 cucchiaino di semi di cumino.

Meno di 3 minuti per la preparazione, due per la cottura. Una volta che ci saremo procurati tutti gli ingredienti, al supermercato come online o in negozi che vendono cibo etnico, il più sarà fatto. Sale, timo e semi di sesamo sono la base consolidata. Poi, come spesso accade, ogni zona geografica ha le sue varianti, le sue aggiunte e le sue differenze.

Tostiamo un paio di minuti i semi di sesamo in una padella. Dopodiché, li trasferiremo in un mixer, per andarli a tritare. Successivamente, andremo ad aggiungere il resto delle erbe. Trasferiremo il composto ottenuto in un barattolo che dovremo tenere in luogo buio. Come per le patate, per intenderci.

Altrimenti, possiamo decidere di conservarlo ricoprendolo con dell’olio extravergine d’oliva. Una variante piuttosto recente, che, però, è molto apprezzata per condire le verdure crude o da mettere sul pane caldo. Per gli amanti delle bruschette, per esempio, è indubbiamente un esperimento da provare.

Pronta in meno di 5 minuti questa sensazionale unione di spezie, chiamata zaatar. Da conservare a lungo per insaporire tutti i nostri piatti estivi. Per dar loro un tocco in più, ma non solo. Perché ha effetti benefici anche sul nostro organismo, grazie a tutte le sostanze possedute dalle singole erbe con cui si prepara.