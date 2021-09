La bellezza delle orchidee ha proprio conquistato tutti gli amanti delle piante. La sua incredibile varietà di colori e la sua eleganza sono il tocco in più ideale. Si può tenere in salotto in un angolo dedicato, magari su un bel tavolino. Ma anche sulla scrivania o sul davanzale ornato alla perfezione. L’orchidea è quindi diventata la pianta simbolo di raffinatezza e gusto.

Vista soprattutto come pianta verticale

Se si pensa all’orchidea ci vengono subito in mente le sue linee dritte e precise. Una pianta verticale che si sviluppa lungo delle cannucce che fanno da supporto. Ma in realtà esistono delle varietà stupende che in pochi conoscono. E che sono perfette per chi vuole abbellire una mensola sospesa o anche una credenza particolare.

In pochi conoscono questa splendida orchidea che regala una cascata di fiori bellissimi

La specie di orchidea di cui lo Staff di ProiezionidiBorsa si occuperà oggi è la Coelogyne Massangeana. Il suo nome scientifico in realtà è Coelogyne Tomentosa ma è conosciuta in entrambi i modi. È una specie originaria delle zone tropicali come la Malesia e il Borneo. La sua particolarità sono i fiori bellissimi e profumati al punto giusto che si sviluppano a cascata. Le sue infiorescenze possono arrivare anche ad una lunghezza di mezzo metro adornate da circa 30 fiori.

Come prendersene cura

Trattandosi di una pianta abituata ai climi umidi avrà bisogno di luce ma non di sole diretto. Predilige gli ambienti miti e se decidiamo di metterla in balcone meglio portarla in casa in inverno. L’irrigazione è fondamentale da primavera all’autunno ma poco frequente in inverno. Per capire quando è necessario innaffiarla basterà utilizzare una semplice astuzia. Ne abbiamo già parlato in questo precedente articolo “Svelato il trucco geniale per capire realmente quando vanno annaffiate le orchidee”.

Settembre è il mese perfetto per il rinvaso

Di solito questo processo si fa ad inizio estate, ma non è ancora troppo tardi. Possiamo trasferire la nostra orchidea in un vaso o anche in un cestino in poche mosse. Prima di procedere al rinvaso diamo molta acqua alla nostra orchidea almeno un giorno prima. Così le radici saranno più elastiche e non rischieremo di rovinarle. Procediamo anche con l’eliminazione del substrato ormai vecchio ed eventuali radici secche e grigie.

Prepariamo il nuovo substrato e se usiamo il cestino rivestiamolo con un foglio di fibra di palma. Farà da contenitore per il substrato ma sarà anche bellissima da vedere. Innaffiamo abbondantemente e procediamo ad appenderla. O a poggiarla su un mobile alto nell’angolo per ammirare la bellissima cascata di fiori.

Quindi, ecco che in pochi conoscono questa splendida orchidea che regala una cascata di fiori bellissimi. Per arredare casa in modo originale ricordiamoci sempre di pensare alle piante. Doniamo eleganza ad ogni ambiente con le varietà che più amiamo, è il tocco di classe che fa la differenza.

