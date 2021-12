Chi ha la passione per le piante ma non dispone di ampi terrazzi e giardini talvolta si vede costretto a rinunciare al piacere di coltivarle. Tuttavia, nel Mondo sta letteralmente impazzando una nuova moda che non ci farà rimpiangere di non avere spazi esterni da decorare. In Giappone è chiamata Kokedama, in Olanda String Garden, ma possiamo tranquillamente tradurre in italiano con “giardini pendenti”. Questa tecnica consiste nel decorare gli spazi di casa attraverso le piante ma in modo del tutto originale. Vediamo, allora, come ottenere interni di casa rigogliosi come un giardino con questa idea geniale che sta spopolando nel Mondo.

Come funziona

In particolar modo per chi dispone di uno spazio in casa che sembra sempre triste e spoglio questo metodo innovativo è quello che fa al caso nostro. Il concetto si basa sul mantenere sospese le piante decorative attraverso semplici strumenti facilmente reperibili.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Interni di casa rigogliosi come un giardino con questa idea geniale che sta spopolando nel Mondo

Innanzitutto dovremo valutare quali piante impiegare nel processo di decorazione. A tal proposito sono indicate piante grasse e resistenti che non abbiano troppo bisogno di cure. Ad esempio queste 3 strepitose piante perfette per eleganti terrazzi e balconi ottime anche per abbellire casa.

Una volta scelte le piante, tutto quello di cui avremo bisogno sono dei ganci da appendere al soffitto, delle corde e dei vasi.

Quando avremo scelto lo spazio di casa da decorare cominciamo fissando i ganci al soffitto dai quali faremo scendere del filo trasparente abbastanza resistente.

I fili poi andranno legati o ad un’asta in metallo o, per un effetto ancora più suggestivo, possiamo scegliere anche un ramo spesso e resistente.

Questa sarà la nostra base a cui appendere le piante che abbelliranno casa come fossero un lampadario.

Giardino in casa

Facciamo passare le corde sotto i bordi dei vasi che abbiamo scelto facendo in modo che siano stabili. A questo punto non resta che legare le corde attaccate ai vasi al nostro ramo e creare con poco sforzo un vero giardino pendente domestico.

Se tuttavia volessimo ridurre le dimensioni dell’impianto e allo stesso tempo riutilizzare vecchi materiali, possiamo sostituire i vasi con i vasetti delle conserve.

Approfondimento

Ecco una meravigliosa pianta perfetta per bagno e camera perché aiuterebbe a purificare l’aria e assorbire l’umidità