In una giornata molto debole a Piazza Affari abbiamo assistito a un interessante rialzo per le azioni RAY Way, svolta in arrivo?

Il punti di forza e di debolezza del titolo

Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati. Per cui l’attività della società è altamente redditizia.

Altro punto a favore delle azioni RAI Way è l’elevato rendimento del dividendo che al momento è superiore al 5%. Quest’azione, quindi, rappresenta un grande interesse per investitori in cerca di rendimento. Tuttavia ci sono due aspetti, contrastanti tra di loro, che vogliamo evidenziare. Il primo è che anche negli anni precedenti il rendimento si è mantenuto superiore sempre al 4% circa. Il secondo è che il payout è pari al 100%. Ciò vuol dire che tutti gli utili vengono distribuiti e che, quindi, non ci sono molti margini di miglioramento.

La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento che al momento si può quantificare nel 25%. Inoltre, va evidenziato che anche nello scenario più pessimistico le quotazioni di RAI Way risultano essere sottovalutate di oltre il 16%. Infine, la raccomandazione media è Compra adesso.

Le previsioni degli analisti sullo sviluppo dell’attività sono abbastanza concordi. Si tratta della conseguenza di una buona visibilità legata all’attività del gruppo oppure di una buona comunicazione della società con gli analisti. Storicamente, il gruppo ha registrato dati di attività superiori alle aspettative.

Tra i punti deboli registriamo una forte sopravvalutazione in termini dei multipli di mercato. In particolare, il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale.

Interessante rialzo per le azioni RAY Way, svolta in arrivo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario RAI Way (MIL:RWAY) ha chiuso la seduta del 9 gennaio a 5,32 €, in rialzo del 2,90% rispetto alla seduta precedente.

Interessante barra rialzista per le azioni RAI Way che, però, si fermano sul primo importante ostacolo lungo in percorso rialzista: resistenza in area 5,35 €. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello potrebbe aprire le porte a un’accelerazione rialzista secondo lo scenario mostrato in figura.

In caso contrario potrebbe partire un ritracciamento che sotto area 5,04 € potrebbe dare vita a una nuova fase ribassista.

Articoli che potrebbero essere di interesse

2 trend di investimento per i prossimi mesi secondo Forbes