Anno nuovo e problema vecchio che si ripresenta: come accantonare dei risparmi per fronteggiare le immancabili emergenze? La soluzione non è semplice ma neanche impossibile. Tutto passa per la volontà di sapersi dare dei target, semplici e fattibili, e nell’essere determinati a raggiungerli. Al riguardo, ecco 2 valide strategie alternative per mettere soldi da parte nel 2024: quale funziona di più?

I metodi che presenteremo sono:

la regola del 50/30/20;

la tecnica delle buste.

Risparmiare con la nota regola del 50/30/20

Con questa tecnica si dividono tutte le entrate mensili, da lavoro, impresa, capitale, rendita, vitalizi, in tre grandi famiglie di spese. A quelle fisse, cioè quelle che già a inizio mese sappiamo di dover pagare, vanno la metà degli incassi complessivi. Alle varabili andrebbe destinato invece il 30% e ai risparmi il residuo 20%.

Il metodo può essere personalizzato in base alla composizione del nucleo familiare, il peso delle varie voci di spesa, il totale effettivo delle entrate complessive, etc. Per la buona riuscita di questa tecnica sarebbe bene utilizzare 3 diversi conti bancari.

La tecnica delle buste è una sorta di variante del metodo precedente. Suggerisce di ripartire tutte le entrate del mese in tante buste differenti, ognuna delle quali “accesa” a una particolare voce di spesa. Ad esempio una per il mutuo o affitto, una o più per le spese fisse domestiche (condominio, utenze varie), una per le spese auto e/o trasporti, una per l’abbigliamento, etc.

In questo modo si ha contezza concreta, reale, tangibile, del budget mensile disponibile per ogni singola famiglia di spese. Quindi si alimenta ogni mese il fondo disponibile per una certa tipologia di spesa e si utilizzano solo quelle risorse.

Quale metodo usare per risparmiare nel 2024?

Difficile dire quale dei due metodi sia più efficace dell’altro, anche perché il successo di simili intenti passa maggiormente per la propria forza di volontà. Ad ogni modo, per chi è poco avvezzo al denaro elettronico e/o ha ridotti flussi in entrata e in uscita, la tecnica delle buste forse si lascia preferire. Idem per chi ha l’abitudine di effettuare molte spese d’impulso o in beni poco utili.

La regola del 50/30/20 potrebbe andar meglio quando i flussi in/out sono numerosi. Idem quando si è molto disciplinati nel portare a termine gli impegni e/o si usano gli appositi conti bancari per una efficiente gestione delle spese.