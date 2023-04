Affettuosa e tranquilla, è la razza di gatti di Alessandro Borghese: perfetta per la casa e l’appartamento!

I gatti sono gli animali domestici ideali per tenere compagnia senza troppo impegno. Se vuoi un micio indipendente con un musetto simpatico e coccolone, puoi seguire l’esempio di Alessandro Borghese. Da sempre fan dei piccoli felini, tiene in casa 3 pelosetti a dir poco graziosi e che ama alla follia. È la razza che ti conquisterà dal primo istante e vorrai subito stringere tra le braccia. Ecco di quale si tratta e come accudirla.

Per ogni amante degli amici cani, c’è in giro un gattaro sfegatato. I mici sono animali che, con poco in cambio, riescono a darti grandi soddisfazioni. E, a dispetto di chi lo pensa, sanno regalare tanto affetto quanto i vicini canini. Lo sa bene Alessandro Borghese: il noto cuoco è un fanatico dei felini, tanto che ha creato addirittura una pagina social dedicata a loro. Gli inquilini pelosi sono parte di una razza che si rivela ideale per la vita in appartamento, perché silenziosa e docile.

Il trio delle meraviglie che ha rubato il cuore a Borghese

Si chiamano Tokyo, Savannah e Crystal. Sono tre gatti appartenenti alla razza Exotic Shorthair e si possono considerare come i figlioletti del conduttore italiano. Il primo arrivato fu proprio Tokyo che, a detta del padrone, ha un costante bisogno di attenzioni da parte di tutti. Per questo all’inizio, forse, il rapporto con le altre due new entry non era proprio rose e fiori.

Tuttavia, il trio sembrerebbe aver imparato in fretta a convivere insieme. Tanto che il profilo Instagram Tokyo Borghese, riempito con le loro foto in ogni posa possibile, ha superato la bellezza di 16mila followers!

Affettuosa e tranquilla, è la razza di gatti che si fa amare!

Vediamo come riconoscere e accudire un Exotic Shorthair. Innanzitutto, bisogna chiarire che si tratta di un incrocio nato in tempi recenti. Le sue origini sono americane, da individuare attorno agli anni Sessanta. L’aspetto ricorda un po’ quello di altre razze note. Il pelo è corto come nel British Shorthair, ma la morbidezza e il colore si avvicinano a quello del Persiano. Fisicamente lo si riconosce per il musetto schiacciato e il naso piccolo. Dai suoi antenati ha preso la robustezza della corporatura e delle zampe, che restano comunque brevi e rotonde.

Una volta fatte le presentazioni, ti accorgerai di come l’Exotic Shorthair sia il gatto ideale per un sedentario. È pigro e altrettanto silenzioso, infatti miagola poco e mai senza un valido motivo. Per questa ragione in appartamento si rivela il compagno perfetto. Un altro punto a favore è il carattere: la sua docilità lo rende semplice da gestire. Anche nelle operazioni di toelettatura che, ahimè, dovrai svolgere regolarmente. Gli occhi sono la parte più delicata e soggetta a lacrimazione. Per questo dovresti pulirli quotidianamente con un batuffolo di cotone. Occupati anche del pelo, che dovresti spazzolare almeno due volte alla settimana.

Nonostante le attenzioni di base, l’Exotic Shorthair si rivelerà la scelta migliore che potresti fare. Affettuosa e tranquilla, è la razza di gatti che tutti vogliono per la propria casa!