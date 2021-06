Installare una casa mobile in un terreno agricolo è possibile solo a queste condizioni

Come suggerisce il nome, una casa mobile è una struttura prefabbricata idonea allo spostamento. La struttura è infatti poggiata su un pianale che può essere rimorchiato e trasportato ovunque.

Come già accennato in questo articolo, installare una casa mobile in un terreno agricolo è ammesso dalla legge nel rispetto di alcuni limiti:

la struttura della casa deve essere collocata su un pianale gommato ed omologato per il trasporto su strada. Le misure del pianale non possono superare 2,55 metri di larghezza e 4 metri di altezza. Il pianale omologato deve essere munito di targa e libretto di circolazione;

la struttura non può essere ancorata al terreno e deve poter essere spostata in qualunque momento;

una casa mobile non può essere collocata in modo permanente ma solo in via transitoria. Dalla legge si deduce un limite massimo di 90 giorni. Tuttavia non si fa riferimento all’entità dello spostamento una volta trascorsi i 90 giorni.

Ecco un caso in cui la legge consente di installare una casa mobile in un terreno agricolo

Nel caso di una struttura ricettiva all’aperto destinata alla sosta e al soggiorno di turisti la legge ammette una deroga.

In strutture quali campeggi, villaggi turistici, resort o agriturismi la legge ammette l’installazione di manufatti leggeri, camper e prefabbricati mobili. Queste strutture non devono avere carattere permanente. Soddisfatta questa condizione è consentito anche il temporaneo ancoraggio al suolo. La destinazione d’uso del terreno o della struttura ricettiva è ovviamente un requisito indispensabile. La stessa struttura deve pertanto godere delle necessarie autorizzazioni e rispettare le normative regionali e comunali.

Al di fuori di questi casi l’installazione di una casa mobile prefabbricata necessita dei titoli autorizzativi previsti dalla legge. Per non incorrere nel reato di abuso edilizio è sempre utile richiedere le dovute informazioni presso l’ufficio tecnico del comune di riferimento.

