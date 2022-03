Una delle serie di maggior successo di Netflix giunge alla quarta stagione. Sapevamo già che ci sarebbe stata, ma la data di uscita è ancora segreta. Finalmente la casa di streaming americano ha svelato qualche immagine della nuova stagione e, insieme a queste, ha fatto sapere anche la data di uscita. Una data di uscita che, però, non a tutti potrebbe piacere. Ma come mai?

Grazie all’arrivo di queste mega piattaforme dello streaming, siamo sempre più abituati ad avere di continuo nuovi contenuti disponibili. Se infatti un tempo dovevamo aspettare ogni settimana per vedere una puntata, oggi questo non accade più. Solitamente la serie TV viene caricata in modo integrale cosicché possiamo vederla o tutta di un fiato o quando vogliamo.

Questo modus operandi in realtà Amazon Prime lo ha adottato per alcune serie TV. Caricava ogni settimana una nuova puntata, ad esempio, della serie TV La ruota del Tempo, confermata per una seconda stagione, che sembra essere abbastanza violenta. Oppure ha diviso in due tranche la serie LOL: chi ride e fuori.

Svelata la data di uscita della nuova stagione di Stranger Things che potrebbe lasciare dell’amaro in bocca

La tanto attesa quarta stagione di Stranger Things ha in serbo per noi una bella sorpresa. Infatti non verrà caricata interamente la nuova stagione, ma solo una parte. Sarà come con LOL: chi ride è fuori, la cui seconda tranche è stato pubblicata poco dopo? Non proprio.

Il drop della prima parte della stagione sarà il 27 maggio. Questo significa che dobbiamo aspettare ancora quasi due mesi. Ma il drop della seconda parte della stagione è previsto per il 1 luglio 2022, data abbastanza lontana dal 27 maggio.

La terza stagione si era conclusa con la battaglia di Starcourt. Nella quarta stagione i protagonisti affronteranno le conseguenze e per la prima volta si separeranno. E non è una nuova stagione se all’orizzonte non c’è una nuova minaccia da sconfiggere.

Non resta allora che attendere il 27 maggio del 2022 per vedere la prima parte della serie e poi attendere luglio per vedere la seconda. Magari prima di guardare la seconda parte potrebbe essere necessario riguardare le prime puntate. Dunque, è stata svelata la data di uscita della nuova stagione di Stranger Things, ma i drop saranno in due momenti diversi.

