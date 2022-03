Se vogliamo passare un weekend primaverile diverso dal solito, non possiamo lasciarci sfuggire questa occasione. Con l’arrivo della primavera possiamo assistere al risveglio della natura, con i suoi meravigliosi colori. Così, basta solo guardarci intorno, e ammirare gli splendidi alberi in fiore che tappezzano i giardini delle città.

Un’occasione per scoprire luoghi nuovi nelle città più famose o visitare città anche poco conosciute. Abbiamo infatti parlato di alcune perle meno turistiche che meritano la nostra attenzione. Città come Mantova, ad esempio, meravigliosa ed economica che si visita anche in una giornata.

Ma anche mete più famose, come Roma, non smettono mai di stupirci con nuove bellezze da ammirare. O gemme nascoste non famose come le incredibili opere architettoniche che racchiude la Città Eterna. E nel cuore della città, nell’Orto Botanico, ad Aprile potremo godere di uno spettacolo incredibile.

Organizziamo un weekend fuoriporta nella Capitale per ammirare lo spettacolo della fioritura dei ciliegi che ci lascerà senza fiato

La fioritura degli alberi è davvero un momento a dir poco magico. Anche se forse lo spettacolo della fioritura dei ciliegi è probabilmente quello più suggestivo e affascinante di tutti.

Tant’è che nella cultura giapponese esiste un termine creato appositamente ed è una vera e propria tradizione. Ammirare la bellezza della fioritura primaverile degli alberi e in particolare dei ciliegi, ovvero i sakura, si chiama Hanami. Una tradizione antica molto sentita in Giappone che prevede anche un picnic sotto i sakura in fiore.

A Roma il 9 e 10 aprile

L’Orto Botanico apre le porte agli appassionati e a chi vuole provare questa incredibile esperienza. Due giornate dedicate alla fioritura dei ciliegi ma anche alla cultura giapponese. Gli eventi del weekend sono tanti, compreso un laboratorio di origami e la cerimonia del tè. È possibile effettuare la visita guidata al Giardino Giapponese e anche ammirare l’esposizione di bonsai.

Immergersi completamente in questa tradizione che incarna appieno il pensiero giapponese dell’impermanenza dell’esistenza. Come apprezzare e accettare la provvisorietà della bellezza e della vita stessa.

Anche un piccolo market

In occasione dell’evento sarà possibile anche acquistare bonsai, kokedama e kimoni. Gli appassionati di cultura giapponese non possono proprio lasciarsi sfuggire questa opportunità. Ma è perfetta anche chi vuole passare una giornata diversa all’insegna della scoperta di culture e usi così antichi.

Quindi, approfittiamone e organizziamo un weekend fuoriporta nella Capitale per ammirare l’hanami. Per informazioni sull’evento e per acquistare i biglietti basterà consultare il sito del Museo dell’Orto Botanico di Roma. È meglio sbrigarsi perché vi è una capienza prestabilita e le fasce orarie disponibili sono solo 2.

