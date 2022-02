I social network rappresentano la condivisione, un modo per stare connessi con gli amici più stretti e con i conoscenti della sera prima. Un modo per sapere tutto di tutti e per mostrare agli altri le cose che ci rendono più felici.

Tanti criticano la pratica di rendere tutto pubblico, ma ciascuno decide per sé e per la propria privacy. Basti pensare che proprio i social hanno dato lavoro a tantissime persone, giovani e meno giovani. La moda dell’influencer, poi, nasce proprio da quella App che quasi tutti amiamo e che ci consente di seguire i nostri vip più amati: Instagram.

Nata come applicazione per condividere le foto, nel tempo si è modificata e ha cambiato il suo volto tradizionale.

Ad oggi, la sua principale funzione riguarda certamente le storie, piccoli video della durata di 24 ore. Infatti, trascorso questo limite di tempo, la storia si cancella ed è come se non fosse mai esistita, quantomeno per gli altri. Per chi l’ha creata, invece, resta la possibilità di guardarla nell’apposito archivio.

Tra le tante funzionalità, Instagram ne ha sviluppata una nuova proprio di recente e siamo sicuri che piacerà tantissimo ai suoi utilizzatori. Scopriamola subito.

Instagram ci sorprende con questa nuova funzione che rende le storie ancora più dinamiche e social

Negli ultimi giorni stiamo assistendo ad una piccola rivoluzione dei social network e delle applicazioni più utilizzate.

Tra queste, ricordiamo l’introduzione da qui a breve delle bande sonore nelle chiamate di gruppo di WhatsApp, di cui abbiamo parlato in questo articolo.

Oggi, invece, ci concentreremo su un’altra novità molto simpatica e di cui alcuni utenti, probabilmente, avranno già sentito parlare.

Ci riferiamo ai “mi piace” alle storie di Instagram, un tempo riservati solo ed esclusivamente alle fotografie.

Una novità simpatica e forse migliore delle classiche faccine con gli occhi a cuoricino o di altre emoji simili. Difatti, potrebbe capitare che un nostro contatto pubblichi una storia che ci piace tanto, ma non abbiamo con lui nessuna confidenza. In casi come questo, ci sembrerebbe scortese o invadente rispondere con un’emoji che manda i baci o con un cuoricino rosso. Ecco, proprio per evitare di risultare inopportuni, potremmo semplicemente mandare un “like” per esprimere il nostro gradimento.

Una funzionalità che fa parte della realtà dei social, basata proprio sui mi piace, i commenti e le risposte alle storie. Instagram ci sorprende con una nuova funzione che ci permetterà di manifestare i nostri pensieri senza sembrare inappropriati.