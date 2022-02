Viviamo in un Mondo tecnologico, fatto di connessioni continue, messaggi istantanei e videochiamate.

La modernità ha cambiato il modo di relazionarci con gli altri e permette di mantenere i contatti anche a migliaia di chilometri di distanza. Da questo punto di vista, non possiamo che ritenerci fortunati rispetto ai nostri avi, che per comunicare usavano strumenti certamente meno semplici e veloci.

Senza andare troppo lontano nel tempo, pensiamo agli anni ’80, quando internet era agli albori e i cellulari servivano soltanto a telefonare. Altro che messaggi e fotografie, ci sentivamo fortunati quando riuscivamo a fare uno squillo al nostro amato.

Oggi le cose vanno in modo decisamente diverso e ogni giorno la tecnologia ci sorprende sempre di più. L’avvento di WhatsApp, poi, ha rivoluzionato il modo di scambiarsi pensieri e parole, grazie alla nascita della messaggistica istantanea. Dalle semplici scritte si è passati alle note vocali ed anche alle chiamate su internet. Ma cos’è che appare ancora più rivoluzionario in tutto questo? Probabilmente le chiamate di gruppo, che ci consentono di comunicare con più persone nello stesso tempo. A questo proposito, WhatsApp ha in serbo una grande sorpresa per i suoi utenti appassionati delle telefonate tra tanti.

WhatsApp ha annunciato l‘arrivo di questa ingegnosa novità che rivoluzionerà il nostro modo di fare le chiamate di gruppo

Ci riferiamo all’introduzione delle onde sonore nelle chiamate di gruppo. Un piccolo stratagemma molto utile per capire chi sta parlando durante una conversazione tra 3 o più persone.

La novità risulta importantissima soprattutto per le chiamate professionali, in cui è fondamentale stabilire l’ordine di chi è tenuto a parlare prima o dopo. Proviamo per un attimo ad immaginare una conversazione di lavoro dove tutti si parlano l’uno sopra l’altro.

Il problema delle chiamate di gruppo sta proprio nel non riuscire a capire chi stia parlando e chi no. Ed ecco che si crea confusione e non si riesce ad avere ordine e linearità nella conversazione.

Con le onde sonore, invece, è possibile individuare immediatamente chi ha preso la parola, così da lasciarlo finire prima di rispondere o continuare la discussione.

Inoltre, si può capire se qualcuno ha lasciato il microfono acceso per sbaglio ed avvisarlo per evitare che faccia una gaffe durante la chiamata.

Al silenzio, le onde saranno piatte, mentre con le parole “si gonfiano” in modo più o meno evidente.

WhatsApp ha annunciato l’arrivo di una nuova funzione che faciliterà le conversazioni multiple, rendendole più chiare e ordinate.