Ecco dove sono finite le storie archiviate su Instagram che molti temono di avere perso per sempre

Foto, reel e storie sono le attività principali di Instagram, il social utilizzato da tantissimi giovani che amano fare e ammirare foto di ogni genere. Nato proprio per osservare e postare le immagini, nel tempo Instagram si è evoluto e oggi è famoso soprattutto per le famosissime stories.

Grazie a questi brevi video, ognuno di noi può condividere momenti della propria vita, al mare, al ristorante, in montagna e in ogni altra situazione.

Fonte di ispirazione per gli outfit, i cosmetici e i viaggi dell’ultimo minuto, questo social network ci permette anche di mantenere vivi i nostri ricordi.

Infatti, chiunque abbia un profilo può guardare e riguardare le foto e i mini video pubblicati in passato, così da ricordare i bei momenti andati.

Basta andare sul profilo personale e scorrere tra le immagini, così come basta cliccare su “archivio” ed ecco le nostre storie.

Un attimo però, perché negli ultimi tempi sembra che qualcosa sia andato storto.

Infatti, molti utenti non trovano più l’opzione dell’archivio, improvvisamente (e apparentemente) sparita.

Questo significa che dovremo dire addio per sempre alle vecchie stories a cui eravamo tanto affezionati? Assolutamente no ed ecco qual è il modo per recuperarle.

Ecco dove sono finite le storie archiviate su Instagram che molti temevano di aver perso per sempre

Fino a poco tempo fa, bastava andare sul profilo personale, cliccare sulle linee orizzontali in alto a destra ed ecco che spuntava il famoso archivio. A quel punto ci trovavamo davanti tutto il nostro storico dalla prima all’ultima storia registrata.

Adesso, però, questa famosa opzione non appare più, ma non dobbiamo preoccuparci affatto perché ha subito semplicemente uno spostamento.

La procedura è simile al passato, ma con una piccola modifica. Per prima cosa, clicchiamo sulle 3 linee orizzontali in alto a destra, andiamo poi su “la tua attività” e qui troveremo “archiviati”. Clicchiamo nuovamente et voilà, tutto risolto.

Il procedimento appena descritto riguarda gli smartphone con il sistema operativo Android e farà tirare un sospiro di sollievo a tanti amanti del famoso social.

Le App si aggiornano continuamente e spesso senza che ce ne accorgiamo. In situazioni simili, restiamo perplessi di fronte ad un cambiamento inaspettato e potremmo temere di aver perso tutti i nostri ricordi. Le fotografie, come le storie, sono ricordi che ci fanno tornare indietro nel tempo e rivivere momenti bellissimi.

Non disperiamo, ecco dove sono finite le storie archiviate che continueremo a guardare tutte le volte che vogliamo fare un tuffo nel passato.

