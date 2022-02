Il ribasso in corso sul titolo SIT viene da lontano. Già a metà dicembre, infatti, scrivevamo che dopo lo stop imposto dalla forte resistenza è iniziata sul titolo SIT una discesa che non è ancora giunta al capolinea. D’altra parte quanto sta accadendo in questi giorno non fa altro che assecondare questa spunta al ribasso. Quali sono gli obiettivi del ribasso in corso sul titolo SIT?

Il I obiettivo di prezzo in area 8,78 euro è stato proprio raggiungo nel corso di questa settimana e una chiusura settimanale inferiore a questo livello aprirebbe le porte a ulteriori ribassi. In particolare, le quotazioni potrebbero spingersi verso il II obiettivo di prezzo in area 6,71 euro. La massima estensione ribassista, invece, si trova in area 4,64 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti potrebbero immediatamente recuperare il controllo della situazione nell’ipotesi in cui la chiusura settimanale sia superiore a quota 8,78 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero puntare a un ritorno nel medio periodo in area 11 euro.

Facciamo notare che, nonostante il lungo ribasso, il titolo SIT si è comportato meglio del suo settore di riferimento con una performance di oltre il 20% nell’ultimo anno a fronte di una media dei suoi competitors del circe 6%.

La valutazione di SIT

Fatta eccezione per il rapporto prezzo/utile, tutti gli indicatori esprimono una certa sottovalutazione. D’altra parte negli ultimi quattro mesi, gli analisti che seguono il titolo hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di oltre il 20%.

Prima di concludere notiamo che la società ha sempre distribuito un dividendo dal rendimento molto interessante di circa oltre 3% ed è visto in crescita nei prossimi anni. Infine, l’unico analista che copre il titolo SIT ha un giudizio comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 60%.

Quali sono gli obiettivi del ribasso in corso sul titolo SIT? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo SIT (MILSIT) ha chiuso la seduta del 24 febbraio a quota 8,58 euro in ribasso del 5,30% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale