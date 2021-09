Il giardino di casa va curato con tempi e modi corretti per fare in modo che sia sempre splendido. In questi giorni di fine estate è importante capire come innaffiare la bouganvillea. È anche il momento per ricavare dalla salvia una nuova piantina. Gli appassionati di piante esotiche, poi, troveranno utilissimi i suggerimenti per coltivare i fiori di loto. Ecco nel dettaglio quali sono i consigli per avere uno splendido giardino settembrino con pochissimi euro.

La buganvillea produce degli splendidi fiori viola. Adesso è il momento per innaffiarla in vaso. Le innaffiature sono tanto più necessarie quanto più il vaso è piccolo. Piantate in giardino, invece, le buganvillee sono meno esigenti in fatto di acqua, perché le radici hanno più spazio per andarla a cercare in profondità.

Se la giornata è stata particolarmente torrida, nebulizzare la chioma di sera, dopo il tramonto, con uno spruzzino, in modo da rinfrescare la pianta. Ogni tre settimane, concimare con un fertilizzante liquido per piante da fiore, da sciogliere nell’acqua delle innaffiature.

Basta poco per una nuova piantina di salvia

Questo è anche il momento giusto per ricavare dalla salvia una nuova piantina. Bisogna bagnare la pianta molto bene la sera precedente. Il mattino seguente, tagliare tre o quattro rametti lunghi una decina di centimetri. Eliminare l’ultima coppia di foglie in basso e inserire le talee, per circa tre centimetri, in un vaso riempito con un miscuglio di terra e sabbia. Bagnare e collocare il contenitore a mezz’ombra sul balcone.

Nei giorni seguenti, continuare a bagnare, o a nebulizzare, in modo che la terra non sia troppo secca. Dopo due o tre settimane le piantine dovrebbero essere ben radicate.

Infine, ecco alcuni importanti e utili consigli per coltivare il fiore di loto. In primis, alcuni cenni generici per questa pianta così caratteristica ed esotica. Il nome preciso è nelumbo e indica un genere di piante acquatiche. I nelumbi sono, in realtà, solo di due specie, note appunto con il nome di fiori di loto. Sono piante originarie dell’America centro-meridionale, dell’Asia e dell’Australia. Queste ultime, in modo particolare, sono quelle più diffuse. Crescono in maniera rapidissima e sono tipiche di stagni o invasi privi di acqua corrente.

I consigli per avere uno splendido giardino settembrino con pochissimi euro

Si tratta, ovviamente, di una splendida pianta ornamentale. Ecco, inoltre, una piccola curiosità: in molti utilizzano i frutti essiccati a scopi decorativi, per decorare composizioni, saloni e appartamenti. I fiori di loto si possono coltivare anche sul balcone o sul terrazzo, dentro contenitori non bucati sul fondo e che abbiano un diametro di almeno 60 centimetri.

Questi vasi vanno riempiti per due terzi di terra e un terzo di acqua. Meglio scegliere varietà di fiori di loto piccole o nane, dato che le foglie possono raggiungere e superare il metro. L’acqua non va mai cambiata: bisogna solo rabboccare quella evaporata.

