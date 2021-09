si Sonno e alimentazione sono legati a doppio filo tra di loro. Ce ne accorgiamo subito che facciamo fatica a dormire quando mangiamo troppo o pesante. La notte diventa lunga e difficile da gestire. Non è il massimo soprattutto se il giorno dopo dobbiamo essere attivi e pimpanti.

Dormire bene poi è fondamentale perché di notte si stabilizzano le ultime nozioni acquisite e si rimuovono le sinapsi inutili per acquisirne di utili e nuove.

Come fare quindi per assecondarlo attraverso il cibo? Pochi conoscono questa dieta straordinaria da seguire per conciliare il sonno.

Evitiamo zuccheri e grassi saturi, abbondiamo con le fibre

Se a tavola si esagera il sonno ne risente diventando pesante e intervallato. Uno studio compiuto su ventisei adulti ha dimostrato che il nostro riposo è la piena conseguenza di ciò con cui ceniamo. Queste persone hanno seguito per i primi quattro giorni una dieta mirata e controllata, rispettando l’assunzione di precisi alimenti. Mentre l’ultima sera sono stati lasciati al pasto libero. I dati che sono emersi nel laboratorio di medicina del sonno hanno dimostrato una differenza. Nell’ultima sera, dove ognuno era stato lasciato libero di mangiare abbondantemente ciò che voleva, si è osservata una diminuzione del sonno a onde lente, e una maggiore difficoltà ad addormentarsi. 29 minuti contro i 17 delle sere precedenti.

La regola è abbondare con le fibre, quindi verdure, frutta e formaggi freschi. Bisogna invece diminuire gli zuccheri e i grassi saturi, quindi evitare cibi salati o tè. L’alcol in modo particolare è un vero nemico del riposo. Va ad incidere sulla fase profonda perché la riduce e non garantisce il pieno recupero e la memorizzazione. Peggiorano la qualità del sonno anche il cioccolato, il tè e il cacao perché sollecitano i centri della veglia e ci causano fatica nell’addormentamento.

C’è la grande scritta “evitare” anche sulle bustine delle patatine fritte, noccioline, salatini, e delle spezie come curry e paprika. Bisogna evitare a cena anche gli alimenti in scatola e tutti i piatti in cui si trova il dado da cucina. Il sale infatti causa la ritenzione dei liquidi e impedisce quindi il rilassamento.

Va evitato ovviamente anche il caffè che per il contenuto di caffeina non aiuta a prendere sonno facilmente. Con lui anche tutte le sostanze eccitanti che contengono caffeina.

Via libera invece a lattuga e radicchio rosso, zucca, rape e cavolo, yogurt e formaggi. Ma anche pasta, pane, riso, cereali, orzo. In particolare, questi ultimi alimenti citati, quindi pasta e cereali in chicco, contengono il triptofano. È un amminoacido che sintetizza la serotonina, un famoso neurotrasmettitore che ci aiuta a rilassarci e ad acquisire il sonno profondo.

L’aglio anche è un condimento che aiuta e favorisce il benessere corporeo ed è un alleato del riposo.