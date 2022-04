I meno speranzosi diranno “un’altra settimana è andata”, soprattutto se quelli che abbiamo passato non sono stati proprio giorni felici e all’insegna della fortuna. Se poi pensiamo alla Luna in Sagittario che si scontra con i Pianeti nel segno dei Pesci, tutto potrebbe sembrarci più cupo e piovoso. Persino gli animi più buoni, la prossima settimana, potrebbero risentire della Luna storta, anzi stortissima. Attenzione, perciò, a dove mettiamo i piedi, perché potrebbe trattarsi di una bella pozzanghera soprattutto per alcuni segni zodiacali per nulla baciati dalla Dea Bendata.

Attenzione perché questi 2 segni zodiacali avranno la Luna contro tutta la settimana mentre soldi e fortuna pioveranno per un segno inaspettato

Per la Vergine non ci sarà proprio nulla da fare. Tempeste in arrivo con Venere in opposizione che ostacolerà tutti i buoni propositi. Immaginazione e stile potrebbero abbandonarla presto e, per questo, la scelta migliore potrebbe essere passare inosservati. Anche i viaggi potrebbero non essere una buona soluzione. Magari la meta sarà anche carina, ma l’umore sarà completamente negativo. Sul lavoro i cambi frequenti di idea potrebbero non essere piacevoli. Meglio seguire una buona scaletta e usare solo la ragione.

Anche per l’Ariete sarà una settimana parecchio dura, all’insegna dell’insofferenza un po’ in tutti i campi della vita quotidiana. Aspettando che le forze e la giornata giusta arrivino, potrebbe incappare in un sonno profondo e lunghissimo. Meglio rimboccarsi le mani e non sperare nella Luna o nella buona sorte. Crearsi da soli il proprio fato potrebbe essere l’unica soluzione per uscire da questo grigio-nero all’orizzonte.

Leone e Bilancia

Il più fortunato, però, sarà il Leone che con coraggio affronta anche le situazioni più dure e spiacevoli. Con uno spirito di adattamento mai visto è riuscito ad uscire dalla nebbia delle scorse settimane. Contro ogni aspettativa è anche evoluto verso la sua nuova forma primaverile, piena di spirito, allegria e vizi da viziare. In amore e sul lavoro la parola d’ordine per la prossima settimana sarà tranquillità e relax. Potrà godersi un po’ di serenità senza troppi sforzi. Avanti tutta.

Anche la Bilancia si gode un po’ di fortuna dagli astri e dalla Luna in Toro, che allegramente la guarda e sorride. Le difficoltà sembrano essersi affievolite e possiamo dare il via agli acquisti pazzi. Osare porterà valanga di soldi e spensieratezza. Attenzione perché i 2 segni zodiacali Vergine e Ariete non godranno del favore della Luna per diversi giorni. Mentre Leone e Bilancia saranno decisamente i più fortunati anche in amore.

