Tra il febbraio 2022 e l’aprile 2023 le quotazioni di questo titolo sono salite di oltre il 450%. Gli ultimi due mesi, invece, sono stati tutti al ribasso tanto che il titolo D’Amico Int. Shipping ha registrato un ribasso di circa il 40%. Cosa potrebbe accadere adesso? Dopo a grande paura è in arrivo una nuova fase rialzista sul titolo D’Amico Int. Shipping?

I punti di forza e di debolezza

Dal punto di vista dei fondamentali, al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati. L’attività della società, poi, è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti.

La società D’Amico Int. Shipping, poi, è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli di guadagno. Inoltre, il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

Nel corso dell’ultimo anno sia le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo che le stime sul fatturato della società. Negli ultimi 12 mesi, poi, gli analisti hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi.

La maggior parte degli analisti che si occupano di D’Amico Int. Shipping raccomandano Buy o Overweight sul titolo. Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un potenziale di apprezzamento superiore al 60%. Da notare che la dispersione dei prezzi obiettivo dei differenti analisti del consensus è relativamente debole, suggerendo un metodo di valutazione consensuale dell’azienda e delle sue prospettive.

Uno dei pochi punti deboli è una situazione finanziaria dell’azienda caratterizzata da un certo indebitamento e non ha margini di investimento significativi.

Dopo la grande paura è in arrivo una nuova fase rialzista sul titolo D’Amico Int. Shipping? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo D’Amico Int. Shipping (MIL:DIS) ha chiuso la seduta del 29 giugno a 3,465 €, in rialzo del 2,27% rispetto alla seduta precedente.

Dopo il tentativo di ripartenza al rialzo registrato nella prima metà di giugno, i ribassisti sembra che abbiano nuovamente preso il sopravvento. Da questo punto di vista, l’ultimo baluardo per i rialzisti è ii supporto in area 3,365 €. Qualora questo livello dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero accelerare ulteriormente al ribasso secondo la proiezione indicata in figura dalla linea tratteggiata.

I rialzisti, invece, potrebbero rafforzarsi nel caso di chiusure giornaliere superiori a 3,7 €, proiezione rialzista in corso indicata dalla linea continua.

