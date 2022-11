Novembre sembra pronto a svoltare l’angolo e dicembre è alle porte. Che Natale sarà, stritolati da bollette e rincari non lo sapremo ancora. Vedremo anche se gli italiani si concederanno qualche viaggio, magari scegliendo le mete della imperdibili. Sta di fatto che lo zodiaco sembra indicare tanta sfortuna in questi 3 segni che andremo a vedere. Ma, basta con le parole e tuffiamoci nello specifico, partendo con il segno più indeciso del momento: la Bilancia.

Nell’angolo del ring ecco la Bilancia

Come in un match di box e pronto a difendersi, ecco la Bilancia. Le prossime ore segneranno un atteggiamento dismesso e svogliato dei nati sotto questo segno. Poca energia e ancora meno voglia di mettersi in discussione renderanno la Bilancia un bersaglio per la sfortuna e le negatività. Sarà fondamentale affidarsi al cuore e all’amore di chi circonda questo segno per non affondare nelle disgrazie. Il vento potrebbe cambiare, ma solo dopo l’inizio di dicembre, quando ci sarà energia fresca per programmare l’anno nuovo e mettere in atto qualche interessante modifica.

Pesci sotto stress e in preda al panico

Prossime ore disastrose e terrificanti per questi 3 segni sventurati e iellati, tra cui anche i Pesci. A differenza della Bilancia, però, qui c’è anche una bella dose di stress. Ci sarebbe bisogno di tirare il fiato, per evitare che il Mondo crolli addosso. Ogni azione rischia l’insuccesso e la dea bendata sembra aver voltato altrove la sua protezione. Attenzione, però che potrebbe scattare la molla del riscatto in alcuni soggetti, attratti dalla possibilità di fare affari. In questo caso, la situazione potrebbe essere propizia, aiutando coloro che osano. Presto per dirlo, ma le previsioni di inizio dicembre sembrano richiamare alla calma e al sangue freddo. Potrebbe essere l’occasione giusta per una vacanza rilassante e ristoratrice.

Prossime ore disastrose e terrificanti per questi 3 segni nell’occhio del ciclone

Gli esperti avevano pronosticato il 2022 come l’anno dell’indiscusso successo dell’Ariete, soprattutto nel lavoro. Adesso, però è tempo di ricaricare le pile, prima del rush finale di dicembre. Paradossale la situazione di questo segno, che potrebbe rischiare di perdere tutto il successo di mesi in poche ore. Attenzione agli investimenti e alle scommesse in progetti e piani che potrebbero fallire. La famiglia è vicina e potrebbe rappresentare il porto più sicuro nella tempesta di queste ore difficili. Dicembre si aprirà all’insegna della tranquillità, ma dopo Santa Lucia, occhio che potrebbero arrivare delle sorprese incredibili. E, non per tutti i segni le prossime ore saranno foriere di cattive notizie, perché qualcuno trionferà alla grande.