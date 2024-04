Complice le tensioni gepolitiche, un buon ipercomprato accumulato sugli oscillatori tradizionali dell’analisi tecnica, i mercati sembrerebbero aver intrapreso la strada del ribasso. Il rialzo è stato molto forte: oltre il 25% dai minimi dell’ottobre scorso e siamo a oltre il 50% da quelli dell’ottobre dell’anno 2022. Ora cosa succederà? Si scenderà a picco, oppure questo è l’ennesimo falso segnale? Iniziata la correzione dei mercati? Dove potrebbe spingersi?

Previsioni annuali

Più volte su queste pagine abbiamo indicato la seguente statistica:

dal 1898 ad oggi il periodo ottobre/aprile per i mercati azionari mondiali ha registrato un rendimento superiore a quello di maggio/settembre. Stiamo quindi per entrare in una finestra ciclica negativa per i mercati. Il 2024 però è un anno particolare. Infatti, il 5 novembre si terranno le elezioni presidenziali americane e in anni come questi i rendimenti sono quasi sempre stati positivi e si arriva a questo appuntamento con massimi rilevanti. Questo, ci fa dire, confortati dal nostro studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi, che se è iniziata ora una fase ribassista, questa sarà propedeutica a nuovi rialzi fino alla fine dell’anno e ben oltre. Sempre le nostre statistiche ci fanno dire che sia in corso un rialzo pluriennale e che un forte stop al rialzo ci potrebbe essere fra il 2027 e il 2028. Come sempre, ogni previsione andrà monitorata con i livelli di prezzo.

La tendenza pluriannuale, dal punto di vista grafico, al momento è retta dai seguenti supporti mensili:

Dax Future

15.136

Eurostoxx Future

3.989

Ftse Mib Future

29.480

S&P500

4.103

Iniziata la correzione dei mercati? Dove potrebbe spingersi? I livelli per mantenere il polso della situazione

La chiusura della giornata di contrattazione del 4 aprile è avvenuta ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.464

Eurostoxx Future

5.026

Ftse Mib Future

33.868

S&P500

5.147,21.

La chiusra della settimana è avvenuta sotto i seguenti livelli:

Dax Future

18.451

Eurostoxx Future

4.972

Ftse Mib Future

33.745

S&P500

5.128.

Per questo motivo, come da analisi tecnica, si sono formati minimi decrescenti e quindi potrebbe essere iniziata una fase ribassista. Gli obiettivi potrebbero essere quelli definiti come da Alligator indicator:

Dax Future

18.052/17.728, mentre la mascella passa in area 17.000 punti,

Eurostoxx Future

4.859/4.752 mentre la mascella passa in area 17.000 punti;

Ftse Mib Future

32.597/31.775, mentre la mascella passa in area 30.000 punti;

S&P500

5.097/4.990, mentre la mascella passa in area 4.754 punti.

Come potrebbe inziatre la prossima settimana?

Con un tentivo di rimbalzo fra lunedì e martedì e poi potrebbero inziare nuove vendite. Vedremo cosa accadrà

