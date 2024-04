Attese sul petrolio e sull’euro dollaro. Attenzione a Tesla

Il recente report sul mercato del lavoro degli Stati Uniti ha fornito un segnale di forza alla Federal Reserve, suggerendo cautela riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Tutto questo sembrerebbe in linea con le nostre attese basate sui calcoli di probabilità settati sulle serie storiche disponibili. Quali sono le attese sul petrolio e sull’euro dollaro?

Nel mese di marzo, sono stati creati 303.000 posti di lavoro, superando le aspettative degli analisti e segnando il miglior risultato degli ultimi dieci mesi. La disoccupazione è scesa dal 3,9% al 3,8%, in linea con le previsioni, mentre i salari orari medi sono aumentati dello 0,35%, raggiungendo i 34,69 dollari, con un aumento del 4,14% rispetto all’anno precedente.

Questi dati positivi arrivano in un momento di incertezza per i mercati, con tensioni geopolitiche nel Medio Oriente che hanno spinto al rialzo i prezzi dell’oro e del petrolio. Il prezzo del greggio è salito a 91 dollari al barile, ai massimi di ottobre, aggiungendo preoccupazioni agli investitori, che già avevano rivisto al ribasso le loro aspettative riguardo ai tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. Neel Kashkari, presidente della Fed di Minneapolis, ha persino suggerito che i tagli potrebbero non avvenire affatto quest’anno.

Attese sul petrolio (crude oil)

La materia prima come da nostri articoli precedenti, sembrerebbe voler puntare a un obiettivo primo di 100 dollari e oltre al barile. Abbiamo tracciato una trend line su base settimanale e l’abbiamo fatta partire dal massimo segnato nell’aprile del 2023. La linea passa quindi dai massimi dell’ottobre dello scprso anno e ora sembrerebbe puntare in area 107 da raggiungere in pochi mesi. Prima resistenza in area 92,78. Ritorni sotto 76,21 potrebbe pregiuducare questo scenario ipotizzato.

Il cambio euro dollaro ha chiuso la settimana con un rimbalzo

Quando tutto sembrava ipotozzare un nuovo rafforzamento del dollaro, l’euro con un colpo di reni ha vissuto una settimana quasi tutto al rialzo. Negli ultimi giorni il cambio si è assestato in area 1,0820. I prezzi si sono fermati in modo quasi millimetrico sulla trend line che unisce il minimo di ottobre 2023 con quello di febbraio di quest’anno. Nuova forza dell’euro su tenuta settimanale di 1,0724.

Tesla: segnato il minimo?

Ecco quali sono i giudizi degli analisti sulle azioni. I dati sono ppresi dal sito Marketscreener:

Raccomandazione media Hold

Numero di analisti 47

Ultimo prezzo di chiusura 171,1 USD

Prezzo obiettivo medio 196,1 USD

Differenza / Target Medio +14,61%.

Le azioni sembrerebbero puntare alla trend line che passa attualmente in area 170 dollari. Questa linea è stata fatta partire dai minimi del 2019 e fatta passare dal minimo del 2023. Nuova forza di medio termine potrebbe aversi con chiusure mensili superiori ai 204,52.

Lettura consigliata

Tassi di interesse BCE, cosa aspettarsi dalla riunione dell’11 aprile