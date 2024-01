Inizia una settimana decisiva per i mercati-Foto da pixabay.com

Abbiamo analizzato nei giorni scorsi quale potrebbe essere il percorso campione dettato dalle medie storiche per il 2024. Se non cambierà qualcosa a livello grafico di tendenza annuale, sono attesi rialzi fra il 7 e il 10%. Nel breve termine però, sempre le medie storiche ci fanno ritenere probabile l’inizio di una fase ribassista di qualche settimana. Chi avrà ragione? Ecco perchè oggi inizia una settimana decisiva per i mercati. Riteniamo infatti che il 12 gennaio dare indicazioni abbastanza attendibili su quello che potrebbe accadere almeno fino alla fine del mese di gennaio.

I livelli per il mese di gennaio

Le chiacchiere sui mercati contano poco. Quello che conta è capire bene cosa potrebbe accadere attraverso l’analisi dei prezzi e la tendenza che essi assumono. Ora andremo a tracciare uno schema che ci permetterà di mantenere il polso della situazione.

Abbiamo visto che a livello ciclico gennaio potrebbe dare inizio a una fase ribassista, ma quali sono i livelli di supporto che darebbero conferma?

Innanzitutto una chiusura settimanale come indicato nel prossimo paragrafo, ma sarebbe preccupante e farebbe inziare un ribasso almeno fino a marzo, se le chiusure di gennaio sarebbero inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

16.471

Eurostoxx Future

4.428

Ftse Mib Future

29.960

S&P500

4.545.

Sotto questi livelli ci sarebbe spazio per un’ulteriore discesa fra il 5 e il 7% almeno.

Inizia una settimana decisiva per i mercati: ribasso o rialzo? Ecco i livelli da monitorare nei prossimi giorni

Alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 5 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini azionari analizzati in questo articolo:

Dax Future

16.732

Eurostoxx Future

4.490

Ftse Mib Future

30.556

S&P500

4.697,24.

Come regolarsi invece per la settimana appena iniziata?

Il trend ritornerà rialzista se le chiusure di questa settimana saranno superiori a:

Dax Future

17.128

Eurostoxx Future

4.602

S&P500

4.758.

Invece, la tendenza diventerà ribassista se la chiusura della prossima settimana sarà inferiore a:

Ftse Mib Future

30.105.

La situazione grafica non è ancora molto chiara.

Stiamo entrando comunque in una finestra ciclica dove potrebbe iniziare una fase ribassista di qualche settimana. Non ci resta che attendere e monitorare i prezzi e i loro sviluppi.

