Taglio dei tassi di interesse nel 2024, l’opinione di T. Rowe Price sui mercati europei

La questione relativa ai tassi di interesse è più calda che mai, specialmente dopo la salita avvenuta nel 2024, che ha portato gli investitori a prediligere il tasso fisso piuttosto che quello variabile. Ecco l’opinione di T. Rowe Price sull’evoluzione di questa situazione.

Il taglio dei tassi di interesse nel 2024 ha diviso gli analisti: c’è chi sostiene che questi verranno tagliati gradualmente, chi che ciò potrebbe avvenire presto, chi è ottimista e chi invece invita alla cautela.

Stavolta esporremo una previsione in particolare e cioè quella di T. Rowe Price, nella persona dell’analista Tomasz Wieladek, che ne è lo chief european economist.

Taglio dei tassi di interesse nel 2024, l’opinione di Tomasz Wieladek

Per Wieladek, addirittura la BCE finirà per tagliare i tassi più del previsto e cioè tra i 150 e i 250 punti base. Questa manovra provocherà una discesa dell’euro rispetto a molte altre valute.

Le previsioni per il nuovo anno

L’analista ha anche esposto alcune sue previsioni in merito all’anno appena cominciato. A suo parere, c’è un’elevata probabilità che nel 2024 l’Europa conosca diversi trimestri di crescita negativa o stagnante. Inoltre, l’Eurozona dovrà prima o poi fare i conti con una recessione lieve o media.

Si tornerà presto ad una crescita? Per Wieladek se ne parlerà addirittura verso la fine del prossimo anno. Tuttavia, non è da escludere il rischio di un periodo di stagnazione più lungo se la politica monetaria della BCE dovesse rimanere rigida come lo è allo stato attuale. Allo stesso tempo, un calo dell’inflazione eccessivamente rapido indebolirebbe l’euro e, allo stesso tempo, favorirebbe i bund tedeschi.

La situazione dei titoli europei

Cosa pensa Wieladek in merito ai titoli europei? A suo avviso, questi rimarranno in sordina fin quando non comincerà la ripresa. In quel momento, valutazioni a buon mercato potrebbero costituire interessanti occasioni per gli investitori.

