Inizia una settimana decisiva per i mercati. Focus su ENEL e Illimity Bank

Dopo che molti continuavano a gridare alla bolla speculativa, a inizio mese i mercati hanno dato spazio a un ritracciamento di circa il 6%. Questo potrebbe essere terminato con la scadenza del nostro setup annuale del 18 aprile. Ora cosa potrebbe accadere? Rialzo o ribasso fino al prossimo setup del 20 maggio? Inizia una settimana decisiva per i mercati mentre a Wall Street potrebbe essere in corso una rotazione settoriale verso quelle azioni/comparti che hanno fatto male da inizio anno.

Attenzione alla trendline di ENEL

Le azioni ENEL da inizio anno hanno segnato il minimo a 5,664 e il massimo a 6,604. Nelle ultime settimane i prezzi si sono più volte appoggiati sulla media mobile a 200 settimane. Intorno a questo livello di prezzo si è formato uno swing rialzista secondo i nostri modelli proprietari. Questo potrebbe portare a un rialzo di breve e medio lungo termine. Sul time frame giornaliero stiamo osservando con grande attenzione la trend line che scende dai massimi segnati a dicembre del 2023, poi a marzo e aprile del 2024. Questa linea passa attualmente in area 6.05/6,08. Una chiusura giornaliera e poi settimanale sppra questo livello potrebbe far accelerare i prezzi e portarli entro pochi mesi sui massimi dell’anno. A luglio verrà staccato la restante parte del dividendo di 0,215 euro per azione.

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 22

Ultimo prezzo di chiusura 6,06 EUR

Prezzo obiettivo medio 7,543 EUR

Differenza / Target Medio +24,47%

Illimity Bank vicina a un forte rialzo?

L’assemblea degli azionisti di illimityBank ha approvato il bilancio dell’esercizio 2023, che ha registrato un utile netto civilistico di 102,31 milioni di euro. Inoltre, è stata deliberata la distribuzione di un dividendo di 0,2488 euro per azione, per un totale di 20,88 milioni di euro. La cedola sarà staccata il 20 maggio 2024 e il pagamento avverrà il 22 maggio. In aggiunta, l’assemblea ha approvato l’autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, ottenuta previamente dalla Banca d’Italia, per implementare i sistemi incentivanti del 2024.

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 3

Ultimo prezzo di chiusura 4,812 EUR

Prezzo obiettivo medio 5,788 EUR

Differenza / Target Medio +20,27%

Inizia una settimana decisiva per i mercati: quali sono i livelli di prezzo per mantenere un attendibile polso della situazione?