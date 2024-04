Mercoledì sera deciderà la FED sui tassi e alla luce degli ultimi dati macroeconomici si attenderà un nulla di fatto. L’attenzione comunque sarà sull’outlook di Jerome Powell, anche se il consenso è che i tassi rimarranno fermi ancora per molti mesi intorno al 5,25/5,50%. Invece, secondo il sondaggio condotto dalla Banca centrale europea sulle aspettative dei consumatori, le previsioni mediane sull’inflazione nei prossimi 12 mesi sono scese al 3%, il livello più basso dal dicembre 2021. Questo, mentre le aspettative a tre anni sono rimaste stabili al 2,5% per il quarto mese consecutivo. L’indagine ha anche evidenziato una diminuzione dell’incertezza sulle aspettative di inflazione per i prossimi 12 mesi, che è ora al livello più basso dal febbraio 2022, all’inizio della guerra tra Russia e Ucraina. Gli analisti prevedono che la Banca centrale europea potrebbe decidere per un taglio dei tassi d’interesse nella prossima riunione in programma il 6 giugno. Nei prossimi paragrafi andremo a vedere azioni sottovalutate a Piazza Affari che hanno rotto resistenze importanti. Ci roieriamo a ENEL ed ERG prima però analizziamo i principali supporti e resistenze di Piazza Affari.

Il Ftse Mib continua a mostrare i muscoli

Da diversi mesi si assiste a una maggiore forza relativa rispetto ai listini azionari internazionali. Infatti, il listino milanese mostra forza al rialzo, limitando invece i danni al ribasso. Per il momento, la parte del leone l’hanno fatta il settore bancario e i media, ora il testimone per qualche mese potrebbe passare agli energetici e a delle azioni che operano nel settore petrolifero. Il Ftse Mib Future settimana scorsa ha segnato un nuovo massimo annuale. Il principale supporto da monitorare è area 33.495. Le probabilità a parer nostro sono al rialzo, infatti l’Alligator Indicator su base giornaliera si è riportato in tendenza rialzista. Vedremo cosa accadrà.

Azioni sottovalutate a Piazza Affari che hanno rotto resistenze importanti

Quali sono le valutazioni degli analisti come risulta da Marketscreener?

Il giudizio dei 22 analisti che raccomandano il titolo ENEL è Buy con target obiettvo a 7,543.

Il giudizio dei 22 analisti che raccomandano il titolo ERG è Accumulate con target obiettvo a 29,21.

ENEL, dopo aver toccato un minimo nelle scorse settimane a 5,664 ha iniziato un percorso rialzista e con volumi rilevanti si è portata sopra area 5,91 prima resistenza e poi 6,09. Intorno a quest’ultimo livello passava una trendline discendente da massimi importanti. Ora la prima resistenza è posta in area 6,192 e poi 6,248. Primo supporto a 5,977.

ERG, dopo aver toccato un minimo nelle scorse settimane a 22,84 ha iniziato un percorso rialzista e con volumi rilevanti si è portata sopra area 24,52. Intorno a quest’ultimo livello passava una trendline discendente da massimi importanti. Ora la prima resistenza è posta in area 26,14. Primo supporto a 23,96.

