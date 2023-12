Un anno straordinario al rialzo come il 2023 non potrebbe che chiudersi in modo scoppietante. Le attese sono per una fase laterale rialzista con un rialzo abbastanza interessante fra il 28 e il 29. La settimana potrebbe chiudersi sui amssimi e lo stesso anno potrebbe chiudere sui massimi o vicino ad essi. Inizia l’ultima settimana dell’anno per Wall Street: cosa attendere? Oggi non possiamo che ricontrollare le previsioni per i prossimi 12 mesi.

I minimi e i massimi mensili

Un nostro studio sulle serie storiche da 1898 ad oggi ha evidenziato che i minimi e i massimi tendono a formarsi o nella prima settimana del mese o nell’ultima. Questa probabilità è molto forte per il mese di dicembre. Quindi, non posiamo che attendere i massimi mensili/ o un ritest proprio in questi giorni.

Nei giorni scorsi abbiamo riportato su queste pagine il percorso campione atteso per il 2024.

I punti essenziali sono i seguenti:

minimo nel mese di maggio e massimo a dicembre;

fra gennaio e maggio si potrebbe assistere a una fase laterale ribassista;

rendimento atteso a livello annuale fra il 7 e il 10%.

Inizia l’ultima settimana dell’anno per Wall Street: cosa attendere?

Molti mercati fra quelli europei sono rimasti chiusi per festività. La chiusura della seduta borsistica dei mercati americani del giorno 22 dicembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

37.385,97

Nasdaq C.

14.992,97

S&P500

4.754,63.

Per quanto riguarda il breve termine, dato i volumi rarefatti e le festività c’è poco da dire. Infatti, in questi contesti potrebbe accadere di tutto e si potrebbe assistere a continui falsi segnali anche in intraday.

La nostra attenzione quindi dovrà essere posta sul prossimo mese. Infatti, dopo il rialzo inziato con la scadenza del nostro setup nero annuale, il mese di gennaio dopo un inizio al rialzo potrebbe lasciare spazio a una fase ribassista. La probabilità è che questo mese segni il minimo inferiore a quello di dicembre.

Vedremo poi cosa accadrà,

Lettura consigliata

Nel 2024 i mercati finanziari potrebbero scendere? Ecco i motivi secondo un noto analista