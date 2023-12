La lavasciuga è stato uno dei regali più comprati per Natale, ma è un elettrodomestico utile o è uno spreco di energia?

La lavasciuga è stato uno dei regali più comprati per Natale-Foto da pixabay.com

La lavasciuga è stato uno dei regali più comprati per Natale, ma serve veramente e quanto fa consumare in bolletta? Scopriamo i pro e i contro di questo elettrodomestico.

La lavasciuga è un elettrodomestico che combina le funzioni di lavaggio e asciugatura dei vestiti, garantendo un notevole risparmio di spazio e di tempo. Ma conviene davvero acquistarla? Scopriamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo dispositivo rispetto a una lavatrice e un’asciugatrice separate.

La lavasciuga è stato uno degli elettrodomestici più regalati a Natale

Dopo i vestiti e gli oggetti tecnologici, gli elettrodomestici sono stati tra i regali più comprati per Natale. Tra questi spicca la lavasciuga, che grazie alle sue funzioni unisce il lavoro della lavatrice e della asciugatrice in un unico elettrodomestico. Sicuramente questa soluzione permette un risparmio di spazio, ma offre anche un risparmio economico.

Innanzitutto, bisogna considerare il costo iniziale. Una lavasciuga ha un prezzo medio di circa 600/700 euro, mentre una lavatrice e un’asciugatrice separate possono costare insieme circa 800 euro. Quindi, a prima vista, la lavasciuga sembra più conveniente. Tuttavia, bisogna anche tenere conto dei consumi energetici.

Pregi ma anche difetti a cui non si pensa

Una lavasciuga, infatti, consuma più energia di una lavatrice e un’asciugatrice separate, soprattutto nella fase di asciugatura. Questo perché la lavasciuga utilizza un elemento riscaldante diretto, che richiede più tempo ed energia per asciugare i capi. Invece una pompa di calore sfrutta il calore residuo del ciclo di lavaggio.

Inoltre, la lavasciuga ha una capacità di carico inferiore, sia per il lavaggio che per l’asciugatura, rispetto a due macchine separate. Questo significa che bisogna fare più cicli per lavare e asciugare la stessa quantità di vestiti, con un ulteriore aumento dei consumi.

Quanto pesa sulla bolletta dell’energia

Secondo una stima, una lavasciuga consuma in media 4,5 kWh per un ciclo completo di lavaggio e asciugatura. Invece una lavatrice e un’asciugatrice separate consumano in media 2,5 kWh. Considerando un costo medio dell’energia di 0,22 euro/kWh, la lavasciuga costa circa 0,99 euro a ciclo, mentre la lavatrice e l’asciugatrice costano circa 0,55 euro a ciclo.

Se si fanno due cicli a settimana, la lavasciuga costa circa 103 euro all’anno, mentre la lavatrice e l’asciugatrice costano circa 57 euro all’anno. Quindi, la differenza di costo iniziale si annulla in circa quattro anni e da quel momento in poi la lavasciuga diventa più costosa.

