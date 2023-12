Il miglior titolo azionario dei “magnifici sette” di Wall Street su cui scommettere nel 2024 secondo Barron’s

Su cosa investire nel 2024? Torniamo a cercare di rispondere a questa domanda tenendo conto di un recente rapporto di Barron’s, che evidenzia la convenienza di alcune particolari azioni rispetto ad altre.

Se investi nel mercato azionario avrai sentito parlare almeno una volta delle cosiddette “magnifiche sette”, azioni appartenenti ad aziende statunitensi note per essere particolarmente solide e apparentemente per lo più al settore tecnologico.

Stiamo parlando di colossi come Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta Platforms, Microsoft e tEsla, le cui azioni hanno garantito solidi guadagni a migliaia di investitori.

In un recente rapporto, Barron’s ha dichiarato che, per il 2024, uno dei “magnifici sette” potrebbe essere il titolo azionario migliore su cui scommettere. Scopriamo di quale si tratta e ciò che ha spinto Barron’s a fare questa affermazione.

Il miglior titolo azionario dei “magnifici sette” di Wall Street secondo Barron’s

Quindi, rispondiamo a questa domanda. Per Barron’s, nel 2024 potrebbe essere particolarmente propizio investire su delle azioni particolari e cioè quelle di Google (Alphabet Inc.).

Infatti, si tratterebbe addirittura della migliore scommessa. Il motivo di ciò analisti si aspettano che Alphabet Inc. cresca alla stessa velocità di Windows, con utili in rialzo del 15% e con il triplo della velocità rispetto ad Apple.

Ecco, quindi, quali sarebbe il miglior titolo azionario dei “magnifici sette” di Wall Street su cui scommettere per il 2024.

Le previsioni per i “magnificent seven”

Abbiamo fin ora trattato delle previsioni di Barron’s, ma cosa pensano altri analisti in merito ai “magnifici sette” per il 2024?

A quanto pare, le opinioni sono discordanti tra chi si aspetta un ulteriore rialzo e invita ad investire con fiducia in queste azioni e chi, invece, invita alla cautela e ricorda l’importanza di diversificare gli investimenti per ridurre il rischio a perdite in conto capitale. Insomma, quello che sta per arrivare si prospetterebbe, a quanto pare, come un anno ricco di occasioni per i trader. Attenzione, sempre alle insidie e ai pericoli che potrebbero anche profilarsi.

Lettura consigliata

