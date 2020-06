Si vive una volta sola, ma in questa vita ciascuno ha sogni e bisogni che ritiene prioritari.

A volte è necessario fare qualche sacrificio per realizzare un progetto personale, per una vacanza, per la famiglia, per aiutare qualcuno. Qualunque sia l’obiettivo o la somma, a volte basta attivare una certa mentalità per non sprecare denaro.

Prima di tante strategie complesse, bisogna schiarirsi le idee. Servono punti semplici da cui partire quando si ha bisogno di mettere da parte una somma.

Comincia da qui e inizia immediatamente a risparmiare.

Non andare a fare shopping

La prima regola può apparire brutale, o sembrare una presa in giro.

Ma se ti fermi a riflettere, quanto spesso compri cose di cui non hai bisogno, solo perché… le vedi? A volte col senno di poi ti rendi conto che avevi già abbastanza vestiti, o scarpe, o accessori.

Recati in un negozio quando effettivamente ti serve qualcosa, con le idee più chiare possibile.

L’abitudine di passeggiare per centri commerciali o davanti alle vetrine è per molti un passatempo. Ma è un passatempo rischioso, perché induce a desiderare più di quanto davvero necessitiamo o possiamo permetterci. Ci fa fare il doppio della fatica, perché “occhio non vede, cuore non duole”, a volte è una verità.

Giustamente gli allestimenti sono studiati efficacemente per invogliare l’acquisto.

Non vogliamo rovinare il lavoro a nessuno, ma se hai deciso di risparmiare per un progetto importante, evita queste tentazioni. Nessuno è immune!

Tieniti al riparo dalle pubblicità

Il motivo è più o meno lo stesso: limitare l’esposizione!

C’è una scienza e un’arte dietro le strategie pubblicitarie. Le immagini sono create appositamente per suscitare attrazione. La scelta delle parole non è mai casuale, ogni dettaglio è strategicamente studiato per agire sulla nostra psiche. È possibile che ci induca a sentire la necessità di qualcosa di superfluo. Oppure che ci inganni con trucchi fotografici per farci apparire il prodotto meglio di quel che è. Se vuoi iniziare immediatamente a risparmiare, non distrarti. Scavalca agilmente le inserzioni sulle riviste, e vai a farti un giro durante gli spot alla TV.

Scrivi una lista

Per saper esattamente di cosa hai bisogno, segnalo su una lista. Prepara la lista in anticipo. Risparmierai tempo, cosa da non sottovalutare mai, e sarai più focalizzato.

Se si tratta della lista per la spesa, dedicagli qualche minuto e portala con te.

Vagare tra le corsie del supermercato senza meta è il modo migliore per riempire il carrello irresponsabilmente.

Se hai bisogno di accessori tecnologici o strumenti di lavoro, oppure di sostituire parti dell’arredamento, prenditi il tempo necessario per valutare. Cosa si può riparare? Cosa si può noleggiare? Scremata la lista, informati sulle varie opzioni.

Internet ci viene in grande aiuto per confrontare i prezzi e leggere recensioni, altre due buone idee.

