L’accesso libero alla cultura è un principio fondamentale che sta alla base della democrazia.

La scuola, le biblioteche pubbliche, i musei e altre istituzioni ci permettono di soddisfare questo bisogno fondamentale. Negli ultimi decenni si sono moltiplicate poi le risorse online gratuite, a cui ormai siamo abituati e che utilizziamo ogni giorno.

Non tutti però sanno che è possibile accedere gratuitamente a intere biblioteche digitali.

Possiamo farci una cultura letteraria di tutto rispetto senza spendere un centesimo.

Chiariamo subito che scaricare gratis i grandi classici della letteratura è perfettamente legale.

I classici non sono più coperti da copyright, a partire da 70 anni dopo la morte dell’autore.

Per questo è possibile duplicarli e renderli disponibili gratuitamente.

Un ottimo archivio italiano di testi digitali è LiberLiber. Nato dall’iniziativa di un’associazione volontaria, mette a disposizione e-book in diversi formati e mp3 liberamente scaricabili.

Si tratta di una biblioteca di classici italiani e stranieri, più alcune opere contemporanee con autorizzazione di chi ne detiene i diritti. Questa biblioteca compone il Progetto Manuzio, che prende il nome dal grande editore e umanista del Rinascimento, Aldo Manuzio.

Come scaricare gratis i grandi classici della letteratura.

Disponibili anche mp3 di musica classica e audiolibri.

A livello internazionale non si può non menzionare l’archivio di Unesco e Biblioteca del Congresso: la World Digital Library. Questa sconfinata biblioteca contiene più di 19mila documenti, virtualmente l’intero sapere universale. La sua collezione include antichi manoscritti, carte geografiche, immagini, filmati e registrazioni.

Il fascino di una bella edizione stampata e rilegata è impareggiabile, ma l’ebook presenta vantaggi da non sottovalutare. Prima di tutto è economico, i costi sono infatti molto inferiori e, in alcuni casi, pari a zero. È una scelta interessante anche dal punto di vista ecologico, non comportando l’utilizzo della carta. Non occupa spazio, cosa importante per chi ha una piccola abitazione, o per chi viaggia. È infatti possibile portare con sé una gran quantità di libri in un piccolo dispositivo.

La tecnologia ci offre occasioni per leggere ed informarci di più, approfittiamone!