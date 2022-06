Gli animali domestici ci fanno bene in molti modi, non solo perché ci fanno compagnia, ma anche perché fanno bene alla nostra salute.

Accarezzare cani, gatti e altri animali domestici riduce la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. Non solo, gli animali domestici abbassano anche i livelli dell’ormone dello stress, il cortisolo e promuovono il rilascio di ossitocina, noto anche come “ormone dell’amore”.

In altre parole, è provato che gli animali sono importanti per la nostra salute e per la nostra resilienza. Vediamo in quali modi.

Scopriamo come i cani potrebbero fare davvero del bene a noi esseri umani, alla nostra salute e al nostro sviluppo

Avere un cane potrebbe farci essere più longevi. Per più di dieci anni, i ricercatori dell’Università di Uppsala in Svezia hanno raccolto e analizzato gran parte dei residenti nel loro Paese.

Tra le altre cose, hanno scoperto che il tasso di mortalità dei single con un cane è del 33% inferiore a quello dei single senza cane. I proprietari di cani hanno dimostrato di avere l’11% in meno di probabilità di avere un ictus o un infarto.

I cani abbassano il livello di stress. Quando interagiamo con il nostro cane, lo accarezziamo, lo guardiamo negli occhi, il livello di ossitocina nel corpo aumenta bruscamente, mentre il cortisolo si riduce. Alcuni ricercatori giapponesi lo hanno dimostrato in uno studio pubblicato sulla rinomata rivista scientifica Science. L’ossitocina, a sua volta, ci fa stare bene, ci calma e contrasta lo stress.

Possedere un cane ci tiene in forma. Che piova, nevichi o splenda il sole, se si possiede un cane bisogna portarlo fuori a fare i bisogni. Questo assicura a noi proprietari di cani un esercizio regolare. Diversi studi dimostrano che i proprietari di cani sono più in forma degli altri.

Altri modi in cui ci fanno del bene

Scopriamo come i cani potrebbero fare davvero del bene anche in altri modi.

In uno studio pubblicato sulla rivista Clinical & Experimental Allergy, la dottoressa Ganesa Wegienka dell’Henry Ford Health System di Detroit ha dimostrato che i bambini cresciuti con un cane sono meno inclini alle allergie. Uno studio finlandese fatto su 397 neonati ha mostrato che cani e gatti hanno un’influenza sullo sviluppo del sistema immunitario del bambino, nei primi anni di vita.

Quando si hanno bambini, adottare dei cani adulti è la cosa migliora per tre motivi particolari.

Gli animali domestici sono “catalizzatori sociali”. I cani in particolare faciliterebbero notevolmente il contatto con altre persone, secondo uno studio pubblicato sul British Medical Journal. Soprattutto per gli anziani e i pazienti che si stanno riprendendo da una grave malattia, gli animali domestici potrebbero prevenire l’isolamento sociale.

Ecco le motivazioni per cui i cani e anche altri animali domestici possono fare del bene a noi essere umani.

Lettura consigliata

Tutti vorrebbero provare più pace interiore, per questo motivo sarebbe utile seguire questi 5 consigli del metodo Grinberg