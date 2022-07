Infezioni da batteri o virus possono provocare problemi alla vescica ma ecco quali sono i sintomi e i consigli di prevenzione

Mantenere una buona idratazione è indispensabile per prevenire i problemi di cistite. In particolare, in estate, bere abbondantemente, serve a compensare la perdita di liquidi che si verifica con la sudorazione. La cistite è un’infiammazione che colpisce la vescica e può essere molto fastidiosa, oltre che dolorosa. Essa, si può manifestare in forma acuta, subacuta o cronica. Ma cerchiamo di capirne le cause. Generalmente, essa è il portato di infezioni dovute ai batteri presenti nell’ultimo tratto intestinale, come l’Escherichia Coli.

In altri casi, più rari, l’infezione può essere di tipo virale o fungino. In quest’ultimo caso, essa potrebbe derivare dall’assunzione di farmaci, trattamenti con radiazioni o dal contatto con sostanze chimiche. Infine, ad ingenerarla possono essere anche fattori irritanti, contenuti in prodotti per l’igiene intima o gel spermicidi. Quindi, infezioni da batteri o virus possono provocare problemi. Passiamo, adesso, a parlare di quali sono i sintomi che caratterizzano la cistite, in modo da poterla agevolmente riconoscere.

Sintomi della cistite

I sintomi della cistite, sono i seguenti:

1) stimolo a urinare frequentemente;

2) dolore durante la minzione. Questi sono i più ricorrenti ma ve ne possono essere anche di più severi, quali:

3) perdite di sangue nelle urine;

4) dolore o sensazione di pressione nell’area pelvica;

5) urine opache e con odore intenso;

6) qualche linea di febbre. Ebbene, conoscendo i sintomi, qualora questi si dovessero manifestare, sarebbe bene rivolgersi allo specialista. Questo è importante anche per evitare che l’infiammazione si estenda ai reni. A quel punto, la prima analisi che verrà prescritta è l’urinocoltura per confermare la presenza e la tipologia dei batteri. Normalmente, come detto, a provocarla sono le infezioni da batteri o virus ma ci può anche essere qualcosa di diverso. Infatti, se ce ne sono le indicazioni, lo specialista prescriverà analisi di secondo livello. Il tutto, per verificare la presenza di patologie che potrebbero essere la vera causa scatenante della cistite.

Infezioni da batteri o virus possono provocare problemi alla vescica ma ecco quali sono i sintomi e i consigli di prevenzione

Veniamo a quali sono i consigli più utili per prevenirla, oltre a quello già indicato di bere molto. Essi sono:

1) non trattenere la pipì per molte ore;

2) curare l’igiene intima, facendo attenzione a lavarsi, facendo movimenti che vanno dalla parte anteriore a quella posteriore. Ciò, per evitare il passaggio dei batteri dal distretto anale all’uretra;

3) intensificare le norme igieniche durante il ciclo mestruale e dopo l’attività sessuale;

4) evitare l’utilizzo di prodotti irritanti;

5) svuotare bene la vescica più volte al giorno;

6) evitare di indossare indumenti intimi stretti o in tessuto sintetico. Stesso dicasi per i pantaloni molto aderenti, che surriscaldano la zona pelvica e causano irritazioni, creando condizioni che favoriscono la proliferazione batterica.

Approfondimento

7 regole d’oro contro le infezioni intime da spiaggia o le recidive di vaginiti, che renderebbero l’estate un inferno