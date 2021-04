In terrazzo o in giardino è questa la pianta che tiene lontane le zanzare. Con l’arrivo del caldo non tardano ad arrivare nemmeno le famose e tanto odiate zanzare. In alcune città e soprattutto in alcune zone delle metropoli questo insetto è predominante.

Ad esempio a Roma, vicino il fiume Tevere, ci sono moltissime zanzare. Stessa cosa vale per la zona dei Navigli a Milano. I vari Comuni, quindi, ogni anno tendono a fare una bonifica della zona prevenendo l’arrivo delle zanzare. Ma queste arriveranno comunque. E quindi ci si arma di spray antizanzare, di repellenti chimici attaccati alle prese oppure di zampironi. Assieme a questi comuni metodi possiamo aggiungere l’aiuto delle piante, in particolare di una.

La pianta di cui stiamo parlando è la catalpa. Questo arbusto può essere coltivato sia in vaso sia a terra. Ovviamente se messo a terra crescerà molto, infatti può arrivare ad una altezza di circa 12-15 metri. Un vero e proprio albero.

Chi non possiede un giardino, può tranquillamente tenere questa pianta in terrazzo. Vive bene al sole e fa dei fiorelli bianchi veramente carini.

Il segreto della catalpa

Ma perché la catalpa tiene lontane le zanzare? Il segreto di questo pianta si trova nella concentrazione di catalpolo, sostanza chimica che tiene appunto lontani gli insetti. Il raggio d’azione della repellenza è pari al doppio della sua chioma: quindi più la chioma è grande meno zanzare si hanno.

Dato che in balcone la chioma tondeggiante non potrà essere particolarmente grande va tenuta vicino ad una finestra per bloccare l’accesso delle zanzare in casa. E quando se ne ha più di una è sempre meglio metterle a cerchio o triangolo, mai sulla stessa linea.

