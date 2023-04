Indossare il trench con stile: copia il look di Kim Kardashian e scopri come abbinarlo in primavera

Hai un trench o vorresti comprarlo, ma non sai come indossarlo? Segui lo stile di una delle star più in voga del momento. Kim Kardashian è impeccabile anche con il classico impermeabile, che durante la primavera diventa un must. Ecco come metterlo e i modelli più trendy del 2023.

Se sbirciamo nel guardaroba delle nostre amiche, difficilmente non troveremo un bel trench. Il capospalla che torna di moda nella mezza stagione fa il suo immancabile debutto anche questa primavera. La prova che non tramonta mai ce la forniscono le celebrity di tutto il Mondo. È un piacere per gli occhi vederle sfilare per le strade con look sempre diversi, ma spesso trench dipendenti.

Anche la modella e imprenditrice Kim Kardashian non ha saputo rinunciare al suo impermeabile stiloso. Il look è sensazionale, tanto che i paparazzi hanno riempito il rullino delle foto in un attimo. Ecco come la diva americana mette il trench e con cosa lo abbina.

Indossare il trench con stile? Ecco come fa la star dei reality show

Il trench si ripresenta sotto diversi colori e materiali. Per questo motivo si abbina magnificamente agli outfit più disparati, anche se rievoca sempre una certa eleganza. Kim Kardashian lo sa bene e non si tira indietro dall’esibirlo in un modo straordinariamente raffinato. È un capo che adora così tanto che parrebbe indossarlo in ogni stagione. In una recente uscita, tuttavia, ci ha proposto un look decisamente d’effetto: trench bianco in pelle con tanto di leggings e stivali cuissardes.

Ma non è tutto: in un’altra occasione, la splendida 42enne ha sfoggiato in pubblico un lucidissimo impermeabile nero. Come accompagnamento aveva optato per una felpa sportiva con zip. Al di sotto, un paio di stivali col tacco alti fino alla coscia. In entrambi i casi, la Kardashian ha sicuramente saputo indossare il trench con stile e darci qualche spunto utile in vista delle prossime settimane.

Le migliori marche del 2023

Quali sono i modelli di trench firmati che spopoleranno quest’anno? Le proposte degli stilisti iniziano da quella di Burberry. L’Heritage Waterloo della maison britannica è in versione lunghissima. La pattina antivento e le maniche a raglan sono tratti distintivi che lo rendono un capo pregiatissimo e altrettanto sofisticato.

All’impermeabile abbondante si contrappone la controparte ristretta. Il trench corto di Mango si caratterizza per i maxi revers, mentre quello di Ami Paris fa dei bottoni a contrasto l’elemento riconoscitivo. Chiudono in bellezza le linguette regolabili ai polsi offerte da H&M Studio e la chiusura deployante di Calvin Klein.

Infine, un consiglio su come vestirsi per una serata chic. Prova un trench elegante con o senza cintura e abbinalo a una borsa a mano con paillettes. Sfoggia ai piedi un paio di décolleté a punta color nude e preparati ad attirare gli sguardi a ogni passo che fai!