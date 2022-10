Quali pensionati troveranno il cedolino di pensione aumentato per tre mesi

Il Decreto Aiuti-bis ha previsto in attesa della perequazione, ovvero della rivalutazione dell’importo pensionistico dal 1° gennaio, l’incremento di alcune pensioni. In particolare per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, inclusa la tredicesima. Pertanto, oltre alla quattordicesima che arriverà per alcuni pensionati, per altri ci sarà un aumento già da ottobre. L’INPS, con la circolare n. 114 del 13 ottobre 2022, fornisce tutte le istruzioni sul calcolo, specificando altresì i trattamenti pensionistici interessati. Tale misura è stata prevista per sostenere il potere di acquisto di determinate prestazioni pensionistiche e contrastare gli effetti negativi dell’inflazione. L’incremento è riconosciuto qualora il trattamento mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo mensile di 2.692 euro. Ai fini della rivalutazione delle pensioni per il 2022, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerarsi al netto di tale incremento transitorio. Quest’ultimo pertanto, oltre a non rilevare, cesserà in data 31 dicembre 2022.

Quali pensionati troveranno il cedolino di pensione aumentato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022

Non tutti i pensionati potranno avere diritto all’incremento, ma soltanto coloro che sono titolari di trattamenti pari o superiori a 2.692 euro. Per la determinazione dell’importo si considerano le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni erogate da Enti diversi dall’INPS e quelle erogate dall’INPS. Tra queste ultime non rientrano:

quelle a carico delle Assicurazioni facoltative, a carico del Fondo del clero ed ex ENPAO e l’indennizzo per la cessione dell’attività;

le prestazioni a carattere assistenziale;

le prestazioni di accompagnamento a pensione;

pensioni di vecchiaia con cumulo a formazione progressiva.

Ad ogni modo, per quanto riguarda le prestazioni ai primi 2 punti, dovrà essere loro attribuito il 2% sull’importo della singola pensione. Ad eccezione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. Mentre sono escluse dall’incremento le prestazioni indicate agli ultimi 2 punti. Pertanto ecco quali pensionati troveranno il cedolino di pensione aumentato nel mese di ottobre e nei prossimi due.

Come avverrà il pagamento

L’incremento sarà disposto d’ufficio sui ratei di pensione di ottobre, novembre e dicembre e sulla tredicesima qualora sia dovuta. Nel cedolino i pensionati che riceveranno l’aumento troveranno una specifica voce denominata “Incremento D.L. Aiuti bis”. Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto sul rateo di gennaio 2023. Inoltre, come ricorda l’INPS, l’importo è imponibile ai fini dell’IRPEF e sarà tassato su ciascuna mensilità. L’incremento e la relativa tassazione saranno altresì visibili sul modello OBIS/M. Nel caso in cui le pensioni non abbiano diritto alla tredicesima, non sarà disposto alcun incremento sulla predetta mensilità.

