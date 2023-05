Peli incarniti su gambe e inguine? Toglili col rimedio della casa e avrai una pelle liscia come la seta

La depilazione può portare a spiacevoli disagi, tra cui i peli incarniti. Sulle gambe sono particolarmente comuni e toglierli potrebbe diventare un procedimento lungo e faticoso. Per fortuna, esiste una soluzione naturale che ti aiuterà a disfartene più in fretta. Si applica in un attimo e contribuirà a rendere la tua pelle morbida e setosa. Scopri il rimedio fatto in casa contro le imperfezioni.

I peli si incarniscono quando non trovano spazio per crescere all’esterno e, sviluppandosi in modo diverso, restano sotto la pelle. Questo potrebbe provocare conseguenze negative, su tutte rossore e infiammazione. Tra le cause di questo problema c’è la rasatura, soprattutto se eseguita troppo in fretta, e la ceretta. Se ti riconosci in questa situazione, puoi consolarti sapendo che c’è un rimedio naturale di cui potresti servirti. Con pochissimi ingredienti realizzerai uno scrub per gambe ideale contro le irritazioni cutanee. Vediamo come lo si prepara e cosa ci serve.

Peli incarniti su gambe e inguine spariranno col trattamento lisciante e lenitivo

Uno scrub fatto in casa può apportare tantissimi benefici per il corpo. La ricetta che forniremo oggi è utile per idratare ed evitare che la pelle si stressi con la ceretta. Il necessario per prepararlo lo trovi già in dispensa. Ti servono solamente quattro ingredienti, ovvero:

4 kiwi;

1 cucchiaio di olio d’oliva;

1 cucchiaio di sale grosso;

succo di limone.

Frulla i kiwi e versa la purea in una ciotola. Aggiungi gli altri ingredienti e mescola tutto omogeneamente. Adesso che hai a disposizione la tua crema casalinga sarà sufficiente spalmarla sulle zone interessate e massaggiare per qualche minuto. Termina il compito con un bel risciacquo a base di acqua tiepida.

Fai prevenzione

Non c’è modo migliore che prevenire per evitare la successiva crescita dei peli incarniti su gambe e inguine. Con qualche accorgimento furbo, potresti risparmiarti la fatica di dover salvare la cute dalla loro comparsa regolare. Il primo consiglio è da seguire prima di iniziare a raderti. Oltre allo scrub preparatorio, potresti distribuire qualche manciata di acqua calda sul corpo. Con una pelle secca, infatti, aumenteresti le probabilità di tagliarti e permetteresti ai peli di incarnirsi.

Nel momento in cui ti radi, invece, fai attenzione a non premere troppo col rasoio. Inoltre, cerca di non andare contro pelo e non tendere eccessivamente la pelle quando passi la lametta. Una volta che avrai terminato il procedimento, preoccupati di distribuire un prodotto idratante e nutriente come un gel o una crema.