I problemi di connessione Wi-Fi in casa sono molto diffusi. Molte volte o per colpa della planimetria o per via della velocità siamo costretti ad usare la rete mobile. L’avvento delle nuove tecnologie ha aiutato molto in entrambi i sensi. Esistono router dalla elevata potenza di segnale e ripetitori per espanderne l’ampiezza. In molti casi, però, la causa della rete debole sta proprio nell’errata configurazione del telefono. Incredibilmente questo errore comune è il motivo del perché la rete Wi-Fi di casa è lenta e prende poco.

È tutta una questione di segnale e banda

In pochi sanno della funzionalità apparentemente nascosta presente su molti router odierni. Si tratta della banda Wi-Fi 5Ghz che, a dispetto della più comunemente usata 2.4Ghz, permette una connessione più veloce. Con l’avvento della fibra questa funzione è stata implementata su tutte le configurazioni per sfruttarne i vantaggi, ma c’è un problema.

Il grande svantaggio di questa banda è che l’ampiezza del segnale Wi-Fi è avvertitamente ridotta rispetto a quella della 2.4Ghz. Per questo motivo il più delle volte non è abbastanza ampia per coprire tutta la planimetria di casa. Niente paura, il problema è risolvibile in pochi passi, dato che abbiamo la possibilità di poter scegliere a quale connetterci.

Come scegliere la banda giusta

Potremmo trovarci in uno di questi due casi. Il primo prevede che nello scegliere a quale rete Wi-Fi collegarsi il router disponga di due opzioni. Se una di queste presenta la dicitura finale 5G dobbiamo scegliere l’altra. Questo ci permetterà di avere una connessione di poco più lenta, ma stabile per tutta la casa. Noteremo subito dei miglioramenti importanti.

Se il nostro router prevede una sola opzione allora è possibile che la banda 5Ghz sia nascosta. Ciò significa che automaticamente il router decide a quale banda passare in base alla potenza del segnale. Una soluzione di questo tipo porta spesso a malfunzionamenti temporanei nel passaggio da una rete all’altra. Incredibilmente questo errore comune è il motivo del perché la rete Wi-Fi di casa è lenta e prende poco. Per risolverlo possiamo cambiare l’impostazione dal pannello di configurazione del modem. Se non abbiamo dimestichezza ci basterà chiamare il call center del gestore della rete e spiegare loro il problema. Un altro problema di tutti i giorni è perdere le chiavi, ma grazie a questi portachiavi intelligenti sapremo sempre dove le abbiamo lasciate.