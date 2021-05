Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa in più di un’occasione ci siamo occupati di spiegare come creare degli abbronzanti fai da te.

Ci sono quelli al cocco e carota ma anche quelli con avocado, olio di noci e olio di soia. Nelle prossime righe, invece, parleremo di come creare un altro incredibile abbronzante fatto in casa con altri ingredienti.

In pochissimi si immaginano che questi 3 ingredienti che tutti abbiamo in cucina possono essere usati in estate in questo modo sorprendente. Ci stiamo riferendo all’olio super abbronzante fatto con il limone, l’olio extravergine di oliva ed un pochino di birra.

Non scordarsi mai di mettere la protezione

Prima però è sempre bene ricordare che questi tipi di abbronzanti fatti in casa non contengono alcuna protezione. Infatti, questi sono utilissimi per far sì che l’abbronzatura si mantenga dorata nel tempo.

Pertanto, è sempre importante munirsi di creme che abbiano il fattore di protezione e usare gli oli solo quando la pelle è già abbronzata. Inoltre, è importante tenere presente anche il dosaggio e possibili allergie.

Detto questo passiamo ad esaminare in che modo è possibile usare l’olio extravergine, il limone e la birra per creare un prodotto abbronzante in casa in modo facile ed efficace.

I passaggi per creare un olio abbronzante

Serviranno un limone, un quarto di bicchiere di birra e un mezzo bicchiere di olio Evo e mettere gli ingredienti in una ciotola. Poi si devono amalgamare per bene fino a che non si forma una crema densa e molto liscia.

Una volta terminato, basterà spalmare l’intruglio sul corpo quando lo si desidera e le sue proprietà accelereranno l’abbronzatura e la manterranno nel tempo.

Questo particolare olio deriva dalla Puglia terra che da sempre produce l’olio Evo proprio per la bellezza, la salute ed il benessere.

È importante una precisazione sull’utilizzo di tutti gli oli abbronzanti fatti in casa ed in particolare su quest’olio.

La durata degli oli abbronzanti fatti in casa

La durata del suo utilizzo è di massimo 2 mesi. Inoltre, devono essere conservati in un luogo fresco asciutto al riparo dalla luce.

Il motivo è che non tutti gli oli fatti in casa sono fotostabili, pertanto, i flaconi in cui vengono conservati hanno bisogno di un ambiente lontano dai raggi del sole.

Per farli durare più a lungo, ma non di molto, si potrebbe pensare di aggiungere la vitamina E. Quindi, in pochissimi si immaginano che questi 3 ingredienti che tutti abbiamo in cucina possono essere usati in estate questo modo sorprendente.