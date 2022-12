Incredibili record da scoprire in giro per l’Italia: ecco alcune mete straordinarie e uniche al Mondo

Il borgo meno popolato e il fiume più corto sono solo alcuni degli spettacolari e singolari record italiani inaspettati. Scopriamo quali sono gli altri primati poco conosciuti e i luoghi particolari dove trascorrere 2 giorni di vacanza.

In molti saranno d’accordo a definire l’Italia un Paese meraviglioso dal punto di vista storico, culturale, artistico e culinario. Lo Stivale possiede più di 50 siti iscritti nella lista del Patrimonio dell’Umanità, riconosciuti dall’UNESCO. Rientrano nell’elenco, ad esempio, il Parco archeologico di Agrigento e Pompei, il centro storico di Firenze, Siena e Verona, la Costiera Amalfitana e i portici di Bologna. Quello che è davvero straordinario, e pochi sanno, è che il nostro Paese sarebbe quello che ha il più alto numero di patrimoni. Ma non sono gli unici riconoscimenti, ne esistono di più curiosi che riguardano alcuni luoghi e che meritano la giusta attenzione.

Alcuni stravaganti e incredibili record da scoprire in giro per l’Italia

L’Italia possiede tantissimi primati del tutto inaspettati e assolutamente sorprendenti, che lasceranno a bocca aperta. A Malcesine, a 70 km da Verona, si trova il fiume Aril, che vanta il record del fiume più corto, probabilmente, d’Europa, lungo circa 175 metri. Gli abitanti del luogo lo chiamano “Ri” e, con orgoglio, lo ritengono simbolo della frazione di Cassone. Inoltre, la zona è davvero ricca di fascino, pittoresca e suggestiva, grazie all’incantevole porticciolo, ai vicoli e agli scorci sul lago da togliere il fiato.

Invece sarebbe Morterone, in Lombardia, il comune meno popolato d’Italia, con circa 31 abitanti in un’area di poco più di 13 chilometri quadrati. Situato ai piedi del Monte Resegone, nel cuore della Valsassina, è una meta ideale per rilassarsi circondati dalla natura. Esiste anche un record mondiale abbastanza singolare: nel territorio italiano ci sono 2 Stati molto noti. Si tratta della Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano, il più piccolo al Mondo, che vale la pena visitare almeno una volta nella vita.

2 idee per un weekend invernale strepitoso

Sappiamo bene che la produzione dei vini in Italia sia importante e che molti prodotti sono tra i più apprezzati al Mondo. Ebbene, il Guinness dei primati avrebbe indicato come enoteca più antica quella di Ferrara, l’Hostaria del Chiucchiolino, oggi chiamata “Al Brindisi”. A quanto pare questo storico locale risale almeno al 1435, frequentato da personaggi di un certo calibro, come Tasso, Ariosto e Cellini. Gustare un ottimo e introvabile bicchiere di vino e prelibatezze gastronomiche in questo locale non ha prezzo e ci riporta indietro nel tempo, in un’atmosfera unica. Dunque, perché non organizzare uno strepitoso weekend alla scoperta di Ferrara per ammirare tutte le bellezze artistiche e storiche?

Tra gli incredibili record da scoprire in giro per l’Italia non manca la cascata naturale più alta, ovvero quella di Stroppia, in Piemonte. Rimarremo stupefatti dal salto di circa 500 metri per raggiungere poi la Valle Maira. Il sentiero per vederla non è facile, ma sicuramente suggestivo, soprattutto nel tratto scavato nella roccia. Il percorso richiede un po’ di esperienza ed allenamento e bisogna munirsi di un’adeguata attrezzatura, meglio se in compagnia di esperti escursionisti. Indossiamo un cappotto caldo, che ci ripari dal freddo, per scoprire in inverno questa straordinaria valle ricca di attrazioni.