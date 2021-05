Tra i tanti bonus previsti nel Decreto Sostegni bis si evidenziano due bonus distinti per una determinata categoria di lavoratori. Si tratta di incredibili bonus da 800 a 950 euro senza ISEE cumulabili con l’assegno di invalidità e che saranno corrisposti in tempi brevi. I bonus saranno erogati una tantum e come promesso non bisognerà aspettare molto. Ma le indennità non sono per tutti ma riguardano una precisa platea di beneficiari. Vediamo chi può accedere ai bonus in tempi brevi.

I nuovi bonus riguardano una platea di lavoratori a tempo determinato colpiti dalla crisi del settore dovuta alla pandemia Covid.

Nello specifico l’una tantum è riconosciuta ai lavoratori dell’agricoltura e ai lavoratori autonomi del settore della pesca.

Possono fare richiesta del bonus di 800 euro gli operai agricoli con contratti a tempo determinato. Inoltre, devono possedere almeno 50 giornate di lavoro nel 2020. Mentre, per i pescatori il bonus è di 950 euro.

I bonus si aggiungono all’indennità di 1.600 euro prevista per i lavoratori dello spettacolo, turismo, stagionali e sport. Inoltre, il bonus INPS da 1.600 euro si aggiunge al precedente bonus di 2.400 euro.

Bonus agricoli di 800 euro

Il bonus per i braccianti di 800 euro spetta a coloro che all’atto della presentazione della domanda non abbiano un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sono esclusi i contratti di lavoro a intermittenza senza il riconoscimento dell’indennità di disponibilità. Per fare domanda sono richieste almeno 50 giornate di lavoro effettivo nel 2020 e un contratto di lavoro a tempo determinato.

Il bonus è compatibile con l’assegno di invalidità, ma è incompatibile con il reddito i cittadinanza e il reddito di emergenza. Inoltre, è incompatibile con la precedente indennità di 2.400 euro.

Per i pescatori previsti 950 euro

Prevista per i pescatori un’indennità di 950 euro per il mese di maggio per i lavoratori autonomi che esercitano l’attività e non sono titolari di pensioni. Inoltre, devono essere iscritti solo alla Gestione Separata INPS e a nessuna altra forma previdenziale obbligatoria.