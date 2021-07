Le generazioni di oggi sfruttano internet in tutti i campi possibili, ci lavorano e inventano nuove tendenze. I più scaltri si sono lanciati nel mondo del lavoro diventando YouTuber, caricando semplici video sulla famosa piattaforma. Alcuni con enorme successo, altri meno. Ma sono riusciti a fare di questo hobby un vero e proprio lavoro.

I video brevi che spopolano tantissimo

Oggi sono milioni le persone che si prestano a caricare video sulle più svariate piattaforme per cercare di ottenere successo. Le più famose sono sicuramente TikTok e Instagram. Avere dei contenuti interessanti è fondamentale per fare visualizzazioni e quindi monetizzare grazie ai follower.

Chi riesce ad avere un seguito importante viene anche pagato tramite i contenuti caricati su TikTok e Instagram. Avere molti seguaci e tante visualizzazioni ci fa guadagnare ovviamente di più. Pensiamo un po’ a chi ha milioni di follower quanto riesce a guadagnare.

Incredibile questa nuova funzionalità di YouTube per contrastare TikTok e Instagram

YouTube è stata sicuramente la piattaforma apripista per questo tipo di lavoro. Ma ormai in tanti preferiscono guardare video brevi e YouTube doveva adattarsi ai tempi che cambiano. La piattaforma, ormai proprietà di Google, ha pensato ad una soluzione, YouTube Shorts.

Da oggi sarà disponibile questa nuova applicazione in versione beta. Consentirà agli utenti di accedere agli strumenti necessari per poter fare brevi video e caricarli in rete. Google si affianca con forza al modello di TikTok e Instagram cercando recuperare sulla concorrenza. Google ha dichiarato: “Un’esperienza di video in formato breve pensati per chiunque desideri creare video brevi e accattivanti utilizzando semplicemente il proprio telefono cellulare”.

La cosa divertente è che sarà possibile personalizzare i video e quindi divertirsi a creare contenuti originali e unici, tutto dal proprio smartphone. Sarà possibile unire più video tramite una videocamera multi-segmento, modificare la velocità del video e registrare con la musica che più ci piace. Inoltre si potrà campionare l’audio da video presenti su YouTube.

Questi YouTube Shorts saranno video monetizzati proprio come sulla piattaforma madre. Il budget stanziato per il biennio 2021-2022 si aggira intorno ai 100 milioni di dollari.

Quindi, è incredibile questa nuova funzionalità di YouTube per contrastare TikTok e Instagram. Non ci resta che provare questa nuova esperienza targata Google.

Approfondimento

Attenzione a questa imperdibile funzione su Instagram per essere incredibilmente originali