Anche con le ferie alle porte, qualcuno sta ancora decidendo dove andare quest’anno. I posti da scegliere sono così tanti che spesso è difficile sapere davvero cosa scegliere. Anche chi decide di guardare solo mete italiane, si trova a dover scegliere tra tantissimi luoghi meravigliosi.

Lo staff di Proiezionidiborsa cerca quindi di aiutare in questa ricerca. Recentemente, ad esempio, abbiamo consigliato di visitare delle località della Sicilia, così belle da essere state scelte come set per un film con Monica Bellucci. Oggi, invece, cerchiamo di rispondere alla domanda che molti si pongono: meglio mare o montagna? Cerchiamo di capire quale sia la scelta migliore, considerando le necessità di ciascuna persona. Insomma, per una vacanza sana e rilassante, ecco quando scegliere mare e quando montagna.

Teniamo d’occhio le nostre condizioni di salute

Innanzitutto, ricordiamo che entrambe le scelte sono ottime per la salute. Può darsi, però, che ci troviamo in condizioni particolari che ci fanno propendere per l’una o per l’altra.

Ad esempio, la montagna è molto meno affollata, quindi è perfetta per chi vuole avere una tutela ancora maggiore dal Covid. Inoltre, l’aria di montagna aiuta moltissimo le persone con problemi di respirazione. Ovviamente, però, invitiamo le persone con queste patologie a salire piano piano e non aumentare di quota troppo presto. Un passaggio dal medico prima della vacanza è l’ideale.

Inoltre, la montagna è perfetta per chi è abituato a respirare smog tutto il giorno in città. L’aria pura d’alta quota è un toccasana che tutti i cittadini dovrebbero provare.

Anche il mare può essere portatore di aria buona, che aiuta chi ha disturbi a polmoni e bronchi. Inoltre, garantisce una maggiore esposizione al sole. Un’ottima cosa, in quanto il sole ci garantisce di sintetizzare la preziosa vitamina D. Ovviamente, però, non esageriamo, evitiamo le scottature o problemi ancora più seri.

Infine, ricordiamo che anche l’acqua di mare fa molto bene, soprattutto perché ci aiuta a rilassarci. È ancora meglio se non stiamo solo in ammollo, ma facciamo una bella nuotata.

Insomma, prima di scegliere dove andare in ferie capiamo bene quali sono le nostre esigenze.