Il successo di Instagram è davvero inarrestabile. Ogni giorno migliaia di contenuti e tantissimi utenti sono connessi in tutte le parti del mondo per condividere parti della loro storia.

I contenuti sono di qualsiasi genere e tipo: frammenti di vita quotidiana, foto ricordo, storie che riguardano il proprio lavoro e tanto altro ancora. Oltre le storie, i post e le dirette, però, Instagram non smette mai di sorprendere. Scopriamo insieme perché.

Attenzione a questa imperdibile funzione su Instagram per essere incredibilmente originali

La funzione di cui parliamo sono i reel. Sono dei video di breve durata (60 secondi) che possono essere postati nella propria storia, sul proprio feed e anche nella sezione apposita dei reel.

L’obiettivo di Instagram è quello di creare contenuti brevi e divertenti per continuare ad ampliare il proprio pubblico. Inoltre, la creazione dei reel permette anche alle aziende poco conosciute di andare sul web facilmente e di raggiungere molti più utenti.

Ma come realizzare un reel? Instagram deve essere aggiornato all’ultima versione. Bisogna, poi, accedere sull’app, cliccare sulla voce Fotocamera delle storie -che si trova in alto a sinistra-, fare swipe verso sinistra e passare da Normale a Reel. A questo punto, non resta che dare libero spazio alla propria creatività.

Come creare un reel passo dopo passo

Sulla sinistra sono presenti 4 voci differenti che ci permetteranno di creare il nostro contenuto. Attraverso la voce “audio” è possibile scegliere una canzone o un file audio coerente con il proprio reel. Attraverso la “velocità” si determina la velocità dell’audio, del video o, addirittura, si soltanto una clip del video. Con il “timer” si può impostare il conto alla rovescia per far partire la ripresa del video. E poi si può anche utilizzare la vasta gamma degli effetti che Instagram mette a disposizione sulla piattaforma per poter abbellire il proprio video.

Una delle cose interessanti dei reel è che possono essere registrati in una serie di clip create una per una. Si possono anche caricare i contenuti presenti nella galleria del proprio cellulare.

Anche in questo caso è possibile aggiungere degli hashtag e vari tag. Una volta pubblicati possiamo decidere se ricondividerli nelle nostre storie o nel Feed.

Sembra banale, ma i reel vengono proposti agli utenti social sulla base dei loro interessi. Di conseguenza per creare reel di successo e aumentare il numero di follower non resta che selezionare gli hashtag più giusti.

Ecco perché fare attenzione a questa imperdibile funzione su Instagram per essere incredibilmente originali.

