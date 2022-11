Incredibile quali siano le password più utilizzate in Italia ed ecco come farne una sicura

Ormai, per tanti, è diventato un vero incubo. Perché va bene che ci incoraggiano ad usare la rete, ma ogni sito, ormai, richiede una password per registrarsi ed accedervi. Se si dovesse elencarle tutte, si diventerebbe matti nel provare a ricordarsele tutte.

Anche perché, a volte, i siti richiedono password con determinate caratteristiche. C’è chi vuole una maiuscola, chi un carattere speciale, chi almeno due numeri, chi lunga un tot di lettere e via dicendo. E il povero utente, se per caso dovesse cambiare telefono o pc, potrebbe avere problemi a recuperarle.

Incredibile come gli italiani ricorrano a password così banali e facilmente a disposizione dei cybercriminali

Almeno, una volta avevamo solo il pin della carta di credito da ricordare, mentre ora, con tutte queste password, è un vero problema. Anche se, in realtà, trovare le password salvate nel pc è meno difficile di quello che potremmo pensare. Per questo motivo, in tanti inseriscono sempre la medesima password per ogni sito. Pratico da un punto di vista della memoria, ma a rischio perché, una volta individuata, permetterebbe ai ladri di entrare in tutti i nostri siti. Del resto, potrebbe essere già difficile ricordarci dove abbiamo lasciato gli occhiali, ma possiamo ritrovarli con una soluzione tecnologica ingegnosa.

Ed è incredibile quali siano le password più utilizzate in Italia, talmente banali che non ci si crede. Eppure è tutto vero, come ha dimostrato il recente report annuale pubblicato dalla password manager NordPass. Ebbene, la password più usata in Italia è “123456”. E nel Mondo? La password più utilizzata in assoluto è “password”, che da noi è al terzo posto. Insomma, poi non lamentiamoci se i cybercriminali ci rubano le password con così grande facilità.

Sono queste le parole d’accesso che in Italia la gente preferisce usare, ma non sono così sicure

Magari, siamo convinti di essere più furbi. “123456” ci sembra facilmente individuabile. E, allora, qual è la seconda password più usata in Italia, secondo lo studio condotto da NordPass? “123456789”, senza cioè nemmeno la fantasia di usare i numeri dispari e poi quelli pari, o di farli al contrario.

Tra le password più utilizzate ci sono “ciao”, “juventus”, “napoli”, “ciaociao”, “12345”, “12345678”. Va di moda mettere anche il proprio nome di battesimo, come ad esempio “martina” o “giulia”, che sono tra le password più gettonate. Tutto questo per dire che se avessimo messo anche noi password così facilmente riconoscibili, dovremmo correre ai ripari per evitare probabili furti.

Incredibile quali siano le password più utilizzate in Italia e usiamo dei trucchi per crearne di più sicure

Sono diverse le caratteristiche che potrebbe avere una password più sicura. Dovrebbe essere lunga, in modo da creare non pochi problemi a chi volesse cercare di appropriarsene. Fondamentale che mischi, e non per forza nello stesso ordine, caratteri speciali, lettere dell’alfabeto e numeri. Dovremmo, poi, crearne una per ogni sito che andremo ad utilizzare, in modo da limitare i danni nel caso una di esse venisse intercettata.

E, ovviamente, dovrebbe essere facile da ricordare per noi, magari affidandoci alla logica per la creazione delle varie password. A volte ci sono siti che non utilizziamo più, ma con ancora le nostre credenziali e password. Dovremmo evitare di mantenerle in vita, eliminandole. Non ha senso lasciare attive password non utilizzate, magari identiche ad altre che usiamo per altri siti.