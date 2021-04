Tante Regioni per ripopolare i borghi hanno lanciato offerte su acquisto casa a 1 euro da ristrutturare. Anche la Basilicata ha lanciato l’incredibile offerta di case a 10.000 euro già vivibili senza ristrutturazione e vicino al mare, meglio delle case a 1 euro. Vediamo la località perchè sono due i Comuni che hanno lanciato questa incredibile offerta. La Basilicata in particolare, offre paesaggi splendidi, e il borgo di cui parliamo si trova vicino alla meravigliosa zona balneare di Maratea.

Incredibile offerta di case a 10.000 euro già vivibili senza ristrutturazione e vicino al mare

Per tutti coloro che hanno un piccolo gruzzoletto e vogliono realizzare la casa per le vacanze o spostarsi in una zona tranquilla vicino al mare, questa è l’offerta ideale.

L’iniziativa è parallela alle case da 1 euro lanciate da molti comuni, ma presenta innumerevoli vantaggi. Le case non hanno bisogno di ristrutturazioni sono vivibili e partono da 10.000 euro. Logicamente possono essere ristrutturate con adattamenti per efficientamento energetico, abbellite, eccetera.

Il vantaggio è che sono vivibili da subito e non hanno bisogno di grosse ristrutturazioni difficili da realizzare.

Due Comuni con offerte strepitose

Sono due i Comuni che propongono questa iniziativa in due Regioni diverse e lontane tra loro. Ma accomunate da paesaggi fiabeschi immersi nella natura.

Il primo comune è Carrega Ligure, un paesino di appena 90 abitanti. Un piccolo borgo a cavallo tra Liguria, Emilia-Romagna e Piemonte. Questo paesino è circondato da piccole frazioni disabitate, un tempo erano abitate da agricoltori e pastori. Poi, l’industrializzazione ha creato lo spostamento verso le grandi città in cerca di un lavoro.

Ma questi luoghi hanno conservato la loro storia, la bellezza e la magia. Il tempo in queste località sembra essersi fermato.

Infine, il piccolo paesino in Basilicata, Latronico, che mira a portare il turismo nel suo borgo. Questo paesino si trova in mezzo alla natura poco distante dalla bellissima Maratea, protetta dalla famosissima statua del Cristo Redentore.