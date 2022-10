Incredibile Naomi Campbell da anni soffre di alopecia da trazione, ecco cosa fa

La Venere Nera, Naomi Campbell, sempre bellissima e statuaria per anni ha a che fare con l’alopecia da trazione. Un rompicapo con cui fa i conti da molto tempo, tant’è che alla fine ricorre in modo abbastanza abituale a delle parrucche e altri artifici perché nel suo caso l’alopecia si estende a dismisura. Ne dà comunicazione una prima volta nel 2010 ad una nota testata giornalistica di tiratura internazionale. Si tratta di un aspetto che la rende d’un tratto (e per questo aspetto) simile a tante altre donne.

Tra le cause possibili occhio alle extension

Ci sembra incredibile Naomi Campbell da anni soffre di alopecia e di una tipologia specifica, quella da trazione. Si tratta cioè della perdita di capelli per un trauma di tipo meccanico e può riguardare piccole parti della cute e zone ampie. Tra le cause che generano tale fenomeno ci sono situazioni che in qualche modo potrebbero mettere sotto stress il capello e i bulbi. È il caso, ad esempio, di alcune pettinature quali le extension o le dread (ciocche o trecce fissate sulla cute).

Il ricorso sporadico a tali acconciature non provocherebbe in generale problemi, ma se la pratica dovesse essere costante negli anni, potrebbe danneggiare il ciclo vitale dei capelli. Tra le altre cause possibili ci sono anche l’impiego di parrucche o cappelli, nonché caschi e bigodini impiegati quotidianamente. Altra causa potrebbe essere la tricotillomania, cioè l’abitudine di tirarsi i capelli con le mani anche in modo forte.

Incredibile Naomi Campbell da anni soffre di alopecia, i rimedi possibili

Nel caso di Naomi è verosimile che le continue acconciature per il lavoro intenso da top model mettano a dura prova la sua chioma naturale che così crea delle falle. Così pare che per molti anni da giovane Naomi ricorra a parrucche di qualità tale da non sembrare un artificio. Tuttavia è bene precisare che in molti casi si possono provare altri rimedi. Innanzitutto, se ci si accorge subito dell’insorgere della patologia si può immediatamente cambiare pettinatura. Ad esempio, rimuovere le extension o le dread. Diversamente si potrebbe periodicamente chiedere ad un tricologo un controllo per verificare se quel tipo di acconciatura sta mettendo sotto stress i capelli.

Al rimedio naturale occorre associare una terapia locale e in alcuni casi anche sistemica. È sempre opportuno farsi seguire da uno specialista tricologo e soprattutto non sottovalutare i primi sintomi. Questi possono ravvisarsi in un dolore della cute, infiammazione o indebolimento di qualche area della cute.

